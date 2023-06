El Gobierno anuncia la "inminente" declaración de emergencia para poder avanzar en ambos viaductos de la A-6 en paralelo

El ministerio dice que apostó "en todo momento" por la opción que recomienda inspección, que es la que pedía la Xunta

El delegado del Gobierno en Galicia, ha celebrado como "una buena noticia" la "inminente firma" para la declaración de emergencia de la construcción del segundo viaducto de la A-6 en O Castro, "para poder avanzar en ambos en paralelo".

Por su parte, el Ministerio de Transportes asegura que el informe de la inspección que recomienda la declaración de emergencia para las dos obras --las de los dos viaductos-- "viene a defender la postura que ha mantenido" este departamento "en todo momento".

La Xunta, fundamentalmente a través de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se ha mostrado en todo momento crítica con los planes del Gobierno central para la reconstrucción del viaducto de O Castro, y exigía que las obras se hicieran al mismo tiempo.

Ahora, fuentes de Transportes destacan que "el ministerio está trabajando para firmar la ampliación de la emergencia y poder iniciar cuanto antes la reconstrucción del segundo puente del viaducto de O Castro y así reducir en seis meses los plazos previstos de ejecución y poner en servicio la infraestructura en 2024".

Aseguran llevar "mucho tiempo trabajando para poder reconstruir los dos puentes lo más rápido posible y declarar la emergencia de la segunda obra con el objetivo de restablecer la circulación en las condiciones habituales en la autovía A-6", tras el colapso del viaducto el pasado verano.

CAMBIO EN LA INSPECCIÓN

La Dirección General de Carreteras fue la que solicitó el informe de la inspección y estas fuentes del ministerio resaltan que "forma parte del procedimiento para poder ampliar la emergencia". Añaden que, "ahora, viene a defender la postura que ha mantenido este ministerio en todo momento". Además, indican que la inspección entregó el informe "favorable" la semana pasada.

"No se declaró inicialmente la emergencia de ambas obras porque no se disponía del respaldo administrativo necesario para poder contratar una obra sin licitación abierta", argumentan las fuentes del Ministerio de Transportes. "De hecho, inicialmente, la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario", apuntan.

Según ha avanzado la obra, señala el ministerio, "se ha podido profundizar en este análisis de modo que finalmente se ha podido confirmar la viabilidad de la propuesta de Mitma, que está cerca de materializarse".

De este modo, destaca que "se podrán aprovechar las sinergias entre las actuaciones, lo que se traducirá en una realización más ágil de los trabajos y una reducción de su plazo".

"POR FIN AVALA"

Por su parte, el delegado del Gobierno ha resaltado que el ministerio trabaja "desde el primer momento poniendo todos los recursos humanos y económicos necesarios para esta obra, siempre con rigor y siguiendo los criterios técnicos marcados en cada fase, para poder devolver la normalidad al acceso por la A-6 lo antes posible".

Ha aplaudido "por fin disponer" del informe técnico que "avala" los criterios técnicos para poder firmar "de manera inmediata" la emergencia.

"Este nuevo paso reafirma lo que siempre hemos demostrado: que restablecer la normalidad en el acceso a Galicia por la A-6 es una cuestión prioritaria para este Gobierno", ha subrayado.