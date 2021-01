Gobierno andaluz responde a Ayuso que "nadie quiere arruinar la hostelería" pero defiende "limitar" su actividad

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha querido dejar claro este miércoles, en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que "nadie quiere arruinar la hostelería", pero ha defendido que se "limite" la actividad del sector para frenar la posibilidad de contagios de Covid-19.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el consejero portavoz se ha pronunciado así al ser preguntado por las declaraciones que este martes realizó la presidenta madrileña, quien, sobre la petición de adelantar el toque de queda nocturno que han trasladado en los últimos días al Gobierno una mayoría de comunidades autónomas, señaló que, "para arruinar aún más a la hostelería en España" así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que "no cuenten".

Bendodo ha dicho que "respeta aunque no comparta" esa posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha definido como "buena amiga", y ha defendido que por parte de la Junta de Andalucía han intentado llevar a cabo durante la pandemia "una cirugía de precisión" y un "equilibrio" entre las medidas para frenar los contagios y la "afección" que éstas tienen en la economía.

Por eso, según ha continuado, la hostelería "no ha cerrado nunca" en Andalucía salvo en el primer estado de alarma de la pandemia, y desde la Junta se han procurado "ayudas" a un sector que "da mucho empleo" en la región y al que la Administración andaluza "cuida", según ha defendido.

Pero Bendodo ha agregado que la situación actual es "muy compleja" y desde la Junta entienden que sí hay que llevar a cabo una "limitación" de la actividad de la hostelería para prevenir contagios entre sus clientes, y al respecto ha recordado que en Andalucía se ha acordado que sus establecimientos tengan que cerrar obligatoriamente a las 18,00 horas.

Ha apostillado que puede "compartir las palabras de Ayuso si las hago generales", en el sentido de que coincide en que "nadie quiere arruinar la hostelería", pero ha insistido en que se debe limitar su actividad en este contexto de "tercera ola agresiva" de la pandemia.

REUNIÓN DE LA INTERTERRITORIAL DE SANIDAD

Bendodo ha realizado estas reflexiones a unas horas de que el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnan este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en esta ocasión se celebrará de manera telemática desde Sevilla, desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El consejero portavoz andaluz ha valorado que el titular de Sanidad se desplace a Andalucía para presidir desde ahí la reunión de la Interterritorial de Sanidad, y ha garantizado la "máxima cordialidad y lealtad institucional" por parte de la Junta hacia el Ministerio, pero ha opinado que "el valor verdadero de la visita" de Illa estribará en que "acepte las peticiones" que traslada el Gobierno andaluz, que se resumen en permitir a las comunidades autónomas el adelanto del inicio del toque de queda nocturno a partir de las 20,00 horas, y ordenar confinamientos domiciliarios "en casos extremos" de municipios con elevadas tasas de contagio.

Bendodo ha considerado que el Gobierno debe atender la "petición casi unánime" de las comunidades autónomas para ese adelanto del toque de queda, y al respecto ha subrayado que la "tercera ola" de esta pandemia "está siendo mucho más explosiva", con un ritmo de contagios "mucho mayor" al registrado hasta ahora, y "se ha demostrado que la única forma de frenar el virus es frenando la movilidad", porque "el virus se mueve con las personas", y por eso "parece razonable limitar los contactos sociales", y de ahí la petición de adelantar el toque de queda como reclama Andalucía.

Además, la Junta ha demandado al Gobierno de España que permita a las autonomías la posibilidad de que, "en determinadas circunstancias" --Andalucía lo plantea para municipios con una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días--, se pueda acordar el confinamiento domiciliario.

Bendodo ha argumentado que "lo normal" sería que ninguna comunidad tuviera que realizar esas reclamaciones al Ejecutivo central, porque "en otros países de la Unión Europea" con "un funcionamiento similar" al de España en cuanto a la existencia también de regiones o 'lander', como Alemania, el Gobierno "ha dicho cómo gestionar la tercera ola y decide".

Ha defendido al respecto que, "como país, damos una mala imagen" desde España teniendo "17 formas distintas de gestionar la tercera ola y la campaña de vacunación" frente al Covid-19, una por cada comunidad autónoma, en las que el Gobierno central, en su opinión, ha querido "desgastar el supuesto desgaste" de la gestión de esta crisis sanitaria, para lo que las autonomías quieren "las herramientas" necesarias, según ha abundado.

En esa línea, Bendodo ha insistido en comparar al Ejecutivo de Pedro Sánchez con "el perro del hortelano", que "ni toma las decisiones ni deja que las comunidades las tomemos", y ha argumentado, sobre la petición de adelanto del toque de queda, que no cree que sea "una cuestión de PP, PSOE" u otro partido en concreto, ya que "prácticamente hay unanimidad" al respecto de esta reclamación para "frenar" esta tercera ola, porque "estamos ya al final del camino" del combate frente a la pandemia gracias a las vacunas y "no podemos permitirnos el lujo de tirar por tierra lo que hemos hecho en estos meses", según ha advertido.

Asimismo, ha defendido que "los políticos no podemos permitirnos el lujo de no entendernos entre administraciones, con independencia del color político" que las gobierne, lo cual no es óbice para que "discrepemos de la gestión", según ha apostillado Bendodo, que al respecto ha insistido en criticar la "irresponsabilidad" del Gobierno central por permitir "17 formas distintas de gestionar la pandemia", y ha comentado que "si los gobiernos autonómicos están al 200%" en la gestión de la crisis, el ministro de Sanidad no debe estar "al 50% porque la mitad del tiempo lo dedica a las elecciones en Cataluña", en las que Salvador Illa encabezará la candidatura del PSC.

SITUACIÓN DE ANDALUCÍA

Por otro lado, y sobre la situación de la crisis sanitaria en Andalucía, el consejero ha recordado que la Junta ha decidido actualizar cada lunes y jueves los datos de contagio en los municipios para ver si superan la tasa de 500 ó 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días para acordar en esos supuestos, respectivamente, el cierre perimetral de la localidad o la obligación de paralizar la actividad no esencial.

De igual modo, Bendodo ha explicado que "todos los viernes" se reúne el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en esta materia, y este próximo viernes también, aunque ha adelantado que esa cita irá en esta ocasión "fundamentalmente en la línea de actualización de datos de los municipios para ver cómo evolucionamos de cara al pico de la tercera ola, que todavía no ha llegado", según ha avisado.

Bendodo ha remarcado que la Covid-19 es "un virus nuevo, impredecible, que nos tiene descolocados", y "tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha" por ello, pero ha insistido en que "lo que está constatado es que abriendo la movilidad y los contactos sociales se multiplican los contagios aunque se activa la economía", y viceversa, de forma que los gobiernos deben "saber calibrar en qué momento abrir o cerrar" el "grifo" de esa movilidad y actividad económica.