El "Gobierno Alternativo" de Espadas abrirá este jueves su labor sobre sanidad ante el "deterioro" del sistema andaluz

El "Gobierno Alternativo" para Andalucía que ha diseñado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, celebrará este jueves, 1 de febrero, su primera jornada de trabajo centrada en la sanidad ante el "camino de deterioro" que, en opinión del dirigente socialista, vive el sistema público andaluz al hilo de la gestión del Ejecutivo del PP-A que preside Juanma Moreno.

Juan Espadas se ha referido a esta cuestión en una atención a medios en Espartinas (Sevilla) junto a la alcaldesa del municipio, la socialista Cristina Los Arcos, a quien ha querido respaldar en su reivindicación dirigida a la Junta para que el consultorio de la localidad se convierta en centro de salud.

El secretario general del PSOE-A ha aprovechado esta cuestión para comentar la situación de la sanidad andaluza y advertir de que "siguen pasando meses, y los acuerdos que comprometió y firmó" el Gobierno de Juanma Moreno "con los sindicatos, los últimos en la primavera pasada, siguen sin cumplirse".

En esa línea, Espadas ha advertido de que "está muy lejos que se pueda cumplir aquel compromiso" de que no pasen más de 48 horas desde que un usuario pide cita hasta que le atienda su médico de familia, al tiempo que ha criticado que la Junta no ofrezca a profesionales del sistema sanitario público andaluz "contratos que fidelicen su pertenencia, condiciones laborales dignas, retribuciones adecuadas"; en definitiva, que no plantee una "consolidación de esa plantilla".

Al respecto, Espadas ha llamado la atención sobre la situación de los 7.000 profesionales sanitarios a los que este 31 de enero les vence su contrato, y que "hasta anoche mismo algunos de ellos ni siquiera sabían si se les iba a renovar o no". Además, ha denunciado que la Junta está "incumpliendo otro compromiso" que el presidente anunció "en sede parlamentaria", acerca de que no iba a ofrecer "contratos de menos de seis meses" a trabajadores sanitarios.

Al respecto, ha lamentado que "los contratos que se han planteado" a dichos 7.000 sanitarios, "en el mejor de los casos son de cuatro meses, y muchos otros ni siquiera" llegan a eso y "son de menos duración".

En esa línea, Espadas ha sostenido que la sanidad pública andaluza protagoniza "un camino de deterioro" y "claramente de insatisfacción en la prestación de los servicios", y que "acaba conllevando que los ciudadanos vean en riesgo y en peligro su salud, porque los retrasos a la hora de que te atiendan, te planteen un diagnóstico, te hagan una prueba o, sencillamente, te vea el médico en función de tu dolencia o de tu patología, cada vez se extienden más".

"GRAN FRACASO DE GESTIÓN"

El secretario general del PSOE-A ha aseverado que "una lista de espera de más de un millón de andaluces esperando una operación o un especialista es inasumible" y "un gran fracaso en la gestión" de Juanma Moreno como presidente de la Junta, que éste "podrá dulcificar como quiera" y sobre lo que "podrá pedir las disculpas que quiera", ha agregado.

Tras subrayar que a Moreno "le han dimitido doce de los principales responsables de la Consejería" de Salud y "la única que queda, en este caso, por presentar su dimisión e irse" es la propia consejera, Catalina García, el líder socialista ha subrayado que los andaluces necesitan a "un presidente que se ocupe de poner encima de la mesa una propuesta de modelo de gestión que funcione en la sanidad pública", y al respecto ha remarcado que la Junta cuenta con "recursos económicos" para ello, porque "las transferencias del Estado o los fondos europeos han permitido más inversión en sanidad que nunca después de la pandemia" de Covid-19.

"La cuestión es que hay más dinero y peor gestión", y "el responsable es el que es y lo tiene que asumir", ha resumido el líder del PSOE-A, que ha explicado que, en este contexto, será este jueves cuando el 'Gobierno Alternativo' que está diseñando y del que la semana pasada anunció una primera treintena de nombres celebre su primera jornada de trabajo, centrada en este caso en "el área de gobierno de salud pública".

Ha explicado que serán "unas jornadas a las que están invitados aquellos ciudadanos que estén interesados, preocupados por el estado de nuestra sanidad pública", que se van a desarrollar en Sevilla capital, y a las que seguirán otras para "avanzar" en el propósito de "construir lo que queremos sea la alternativa en 2026 --año en el que están previstas las próximas elecciones autonómicas-- a este gobierno que se está cargando la sanidad pública en Andalucía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CONSULTORIO DE ESPARTINAS

De igual modo, en relación a la situación de Espartinas, Juan Espadas ha explicado que el Pleno del Ayuntamiento debatirá este miércoles por la tarde una moción para demandar a la Junta que el consultorio de la localidad pase a ser "un centro de salud".

El líder del PSOE-A ha defendido que se trata de una demanda "absolutamente lógica" dado el peso poblacional de la localidad, y ha añadido que "lo que no es lógico" es que el presidente de la Junta, la consejera de Salud y los delegados territoriales tengan "por costumbre no atender las peticiones, ni siquiera el diálogo que le plantean muchos alcaldes en el conjunto de Andalucía".

Al respecto, ha subrayado que la alcaldesa de Espartinas "ha trasladado reiteradamente que quiere sentarse" con la Junta "para facilitar también desde el Ayuntamiento el que esta inversión se pueda llevar a cabo", porque "hay terreno anexo que podría permitir un crecimiento" del consultorio, y la creación de un centro de salud "está más que justificada por la ratio de población que tiene Espartinas", según ha insistido en defender Juan Espadas.