El Gobierno alemán prohíbe el grupo neonazi Brigada Lobo 44

BERLÍN, 1 (DPA/EP)

El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, ha ratificado la prohibición del grupo neonazi Brigada Lobo 44, que se proponía recuperar el régimen nazi, según ha informado desde su cuenta de Twitter el portavoz del departamento gubernamental, Steve Alter.

Los fiscales informaron anteriormente de que el objetivo principal del grupo neonazi ahora prohibido era "reforzar la patria libre" de acuerdo "con la ley moral germánica". Las fuerzas de seguridad alemanas creen que el grupo, que tendría miembros en cuatro estados distintos, no habría tenido inconveniente en recurrir a la violencia para lograr su objetivo de reinstaurar el régimen nazi.

A primera hora de este martes, agentes de la Policía en los estados de Hesse, Mecklemburgo Pomerania Occidental y Renania del Norte Westfalia han comenzado los registros de las viviendas de trece supuestos miembros de la organización neonazi.

Las redadas tienen como objetivo confiscar los bienes del grupo y el material de propaganda neonazi, según el Ministerio del Interior. El grupo, que existe desde 2016 y que inicialmente se llamaba Brigada Tormenta 44, tiene una estructura aparentemente estable.

A comienzos de 2018 fue encontrada en un vagón de tren una bolsa con armas y con una camiseta con la marca impresa 'Sturmbrigade 44 Koethen-Anhalt'. En el curso de la investigación realizada por la Fiscalía, en julio de 2019 se realizaron registros en varias propiedades en Hesse, Renania del Norte Westfalia, Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt.

En Sajonia-Anhalt no se han realizado registros este martes porque no se han emitido órdenes de búsqueda en este estado alemán. Los tribunales regionales han dictaminado que no hay suficientes pruebas para conceder órdenes de registro en esta ocasión.

El ministro del Interior de Alemania ya ha prohibido dos organizaciones de extrema derecha y una organización antisemita este año.