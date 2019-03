Gobierno alega el recurso a Junta Electoral y dice que no tiene "precedentes"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha apuntado hoy que el Gobierno ya ha presentado alegaciones a la Junta Electoral Central por el recurso presentado por el PP en relación a las ruedas de prensa celebradas tras el Consejo de Ministros, asegurando que "no hay precedentes de incomparecencia".

Durante su intervención en un encuentro organizado por Fórum Europa en Almería, ha manifestado que el ejecutivo espera la respuesta de la Junta Electoral Central, aunque ha insistido en que se trata de un "hecho insólito" y que nunca ningún Gobierno ha dejado de celebrar estas ruedas de prensa.

Ha mantenido que en circunstancias similares el anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy aprobó 418 medidas por 3.400 millones de euros en 8 reuniones del Consejo de Ministros. "Un poco de rubor, ¿no? Lo que tú has hecho, no puedes pedirle a los demás que no lo hagan", ha dicho.

En esta línea, ha subrayado que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría comparecía tras cada Consejo, incluso acompañada por "algún ministro que era candidato por alguna circunscripción", o que "Aznar y Cascos cuatro días antes de las elecciones estaban inaugurando obras".

"Es tal el estado de debilidad, desesperación y nervios que todo lo tienen que enfrentar así. Han pedido elecciones desde el minuto cero y una vez que se ha dicho la fecha están nerviosísimos, parece que es casi una maldición que los sueños se cumplan", ha argumentado.

Por otro lado, ha valorado la gestión como presidenta del Congreso de Ana Pastor, una "señora muy educada, muy correcta en el trato, con un alto sentido de lealtad institucional, pero también una muy significativa militante del PP".

"Y ha actuado siempre en función de los intereses partidistas del PP", ha añadido, asegurando que se ha producido una "obstrucción" en la Mesa del Congreso, de la que ella y Ciudadanos han sido los "responsables".

Ha recordado que va a ser una de las candidatas del PP, por lo que no puede ser una persona "neutral" como un tribunal o un árbitro", sino una "persona absolutamente beligerante en política".