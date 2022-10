El Gobierno afirma que renovará el CGPJ sin aclarar si cambiará las mayorías

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo "cumplirá la Constitución" y por lo tanto renovará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque no ha aclarado cómo lo harán al no contar con el apoyo del PP, ni si por ejemplo se plantean bajar la mayoría de elección de los vocales.

Además, la ministra portavoz ha recalcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no ha habido ningún cambio en el Gobierno respecto al delito de sedición, después de que el PP haya dicho que si Pedro Sánchez se compromete por escrito a no reformarlo, retomarían "esta misma tarde" las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ.

"En estos momentos nuestra posición (sobre el delito de sedición) está en lo que el presidente manifestó en su discurso de investidura. Es homologarnos (al resto de países europeos), no estamos abordando ninguna otra reforma en profundidad del Código Penal", ha afirmado.

El PP suspendió el pasado jueves las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ con el argumento de que el Ejecutivo mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

Pero la ministra portavoz ha insistido en que pese a ello el Gobierno "va cumplir la Constitución" y por lo tanto renovará el CGPJ, sin aclarar cómo piensan hacerlo ni si por ejemplo están dispuestos a bajar en el Congreso de los Diputados la mayoría necesaria para elegir a los nuevos vocales pasando de tres quintos a una mayoría absoluta, como propone Unidas Podemos.

"El Gobierno se mantiene en su posición de que el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes. Lo que va a hacer el Gobierno será cumplir la Constitución, es una obligación del Gobierno el cumplimiento constitucional, pero también lo es de la oposición", ha subrayado, sin dar más detalles al respecto.

La portavoz del Gobierno ha criticado la postura del PP al acusarlo no sólo de "certificar estos cuatro años de bloqueo" en la renovación del CGPJ, sino de "mantener ese bloqueo a futuro y sine die".

Y sostiene que para ello no era necesario que el PP cambiara de líder con el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, ya que "para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a (Pablo) Casado".

"Feijóo no lidera nada, ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país", ha añadido la ministra portavoz, que afirma que el PP ha quedado "inhabilitado" por su "rebeldía constitucional".

Además, ha comentado que la exigencia del PP para que el Gobierno no reforme el delito de sedición es una "excusa" más para no renovar el CGPJ, porque recalca que el Gobierno no ha cambiado su postura al respecto.

"Basta irse a la semana pasada y escuchar a la portavoz parlamentaria del PP para comprobar que quien ha cambiado de posición el PP", ha dicho en referencia a una declaraciones de Cuca Gamarra en las que comentó que la reforma del delito de sedición y la negociación del Poder Judicial eran "dos cuestiones distintas".