El Gobierno afirma que más del 98% de solicitantes del voto por correo en Andalucía han recibido la documentación

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este martes de que el 98,2 por ciento de los solicitantes del voto por correo en la comunidad andaluza ya han recibido la documentación y el 1,8 por ciento de personas que no la tienen, y que según ha dicho son aquellos a los que no se les ha podido entregar en su domicilio después del tercer intento, podrán retirarla en la oficina de Correos hasta el próximo jueves, de modo que "no hay ningún problema" en esta modalidad de voto y ha confiado "plenamente" en que se alcance el cien por cien.

Pedro Fernández, que ha presentado este martes en Granada el dispositivo de organización y seguridad de las Elecciones Generales del próximo 23 de julio en Andalucía, ha considerado "muy grave" que "alguien se invente ese problema inexistente" y "más cuando son dirigentes que aspiran a ser presidentes del Gobierno" porque "atenta" contra los pilares de la democracia, ha dicho.

Así, ha lamentado que se ponga "en entredicho la profesionalidad de los funcionarios de Correos, tanto aquellos que están en las oficinas como los que salen al reparto, que están "haciendo un gran esfuerzo" en una situación complicada por la ola de calor, para que se cumpla "absolutamente el objetivo de que el cien por cien de aquellos que han solicitado el voto por correo tengan la documentación como así ha sido", ha dicho. Ello, salvo en el caso de "aquellos que después del tercer intento de ir al domicilio que habían asignado no se encontraban y que tienen hasta este próximo jueves de plazo para retirar la documentación en la oficina de Correos".

"No hay ningún problema", ha garantizado Pedro Fernández resaltando que se ha producido una cifra "récord de votos por correo" y que se han puesto todos los medios a disposición para que todo aquel que tenga la voluntad de ejercer su derecho al voto, en este caso, por correo, tenga la oportunidad de hacerlo "sin absolutamente ningún tipo de problema".

Preguntado sobre cuántas personas no han sido localizadas en Andalucía para entregar la documentación, ha explicado que hay un 1,8 por ciento de personas a las que no se ha localizado en su domicilio y, dado que ya se ha acabado el plazo de entrega, deberán recogerlo en las oficinas.

Sobre el dispositivo previsto en relación a la ola de calor en la que se celebrarán los comicios del próximo domingo, Pedro Fernández ha dicho que se ha contactado con los ayuntamientos para que pusieran en conocimiento las necesidades vinculadas a los suministros de agua o de climatización de los locales electorales para garantizar que sean espacios aptos para que se produzca la votación, confiando en que la jornada transcurrirá con normalidad.