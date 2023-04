El Gobierno afirma que a los agricultores de Doñana "no se les cuida con electoralismo,populismo y negacionismo"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha señalado este sábado que a los agricultores de regadío de Doñana cuyas hectáreas quiere legalizar la Junta de Andalucía mediante una ley "no se les ayuda con populismo, electoralismo y negacionismo". "A la agricultura no se le ayuda con negacionismo. Así no", ha apostillado.

En su intervención en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Níjar (Almería), Esperanza Pérez, la ministra portavoz ha remarcado que "no se puede repartir lo que no tenemos, que es lo que propone la Junta" de Juanma Moreno. "Por cuatro votos, se hacen promesas que van contra Europa", ha enfatizado.

Isabel Rodríguez ha afeado al Gobierno de Moreno la "confrontación" frente a "este Gobierno, que es el que más ha hecho por la agricultura de España", aludiendo a negociaciones abiertas ya por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planes, con la Comisión europea en la búsqueda de soluciones. "Como hicimos en la pandemia, haremos en la sequía", ha subrayado.

En este punto, la ministra de Política Territorial ha reclamado a la Junta que ayude a los agricultores "con las desaladoras, con inversiones y con ayudas directas al sector, como está haciendo" el Gobierno de Pedro Sánchez. Por último, ha remarcado que "con electoralismo, con populismo y con negacionismo ni se cuida Doñana ni se cuida el Cabo de Gata ni se cuida a los agricultores ni se protege la agricultura española".