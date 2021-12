Gobierno afirma que 50 equipos de vacunación militares están disponibles a la espera de que "la Junta disponga"

Andalucía tiene disponibles 50 equipos de vacunación móviles del Ministerio de Defensa para reforzar la vacunación frente a la pandemia del Covid-19 que comenzarán a desplegarse en el momento que la Junta de Andalucía establezca la estrategia a seguir en base a las necesidades sanitarias detectadas por la administración autonómica, según informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La comunidad andaluza es la región que recibirá el mayor dispositivo militar de apoyo a la vacunación, al contar con un tercio del total nacional autorizado hasta el momento, que está compuesto por 150 equipos que suman 1.000 militares, subraya el Gobierno.

"Confío en que la medida agilice la vacunación. La Junta cuenta con todos los medios para ello: recursos económicos; vacunas, más de 730.000 dosis en los congeladores a fecha del 24 de este mes, y ahora, con los equipos militares, tiene más personal. No hay excusas. El Gobierno está respondiendo, solo falta que la administración autonómica lo haga" ha manifestado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Andalucía contaba hasta el 24 de diciembre con un total de 730.860 dosis de Moderna y Pfizer, que en la práctica pueden cubrir a más población para la tercera dosis porque las 427.000 dosis de Moderna se inoculan al 50% de la dosis habitual. "A estas hay que sumar las 232.790 dosis adultas y pediátricas que llegarán la próxima semana, el día 3 de enero".

En referencia al stock de vacunas, Fernández ha instado "al PP en la Junta a no ocultar información sobre los envíos de dosis que están llegando. No es responsable trasladar a la población que faltan vacunas cuando los congeladores de los almacenes están llenos de dosis sin poner". A este respecto ha señalado que "no se puede volver a repetir la devolución de vacunas, como ocurrió en septiembre con más de 513.000 dosis".