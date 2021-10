El Gobierno acusa a Casado de "estar en fase autodestructiva" y no tener "sentido de Estado"

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado a Pablo Casado de estar en fase destructiva y de carecer de "sentido de Estado" y ha achacado la decisión del juez italiano a una "discrepancia jurídica doctrinal" que deben resolver los tribunales y "no el Ejecutivo". Esta crítica surge después de la afirmación de ayer del dirigente popular de que el Gobierno se ha cruzado de brazos permitiendo así que la justicia italiana no entregara a Carles Puigdemont a España.

En una entrevista concedida a TVE Casado señaló que el Gobierno "no solo está cruzado de brazos", sino que está "deseando" que no se entregue a Puigdemont a España porque supondría "reventar" la llamada 'operación diálogo' y la legislatura. Después, explicó que durante muchos años Batasuna no fue considerada una organización terrorista, pero cuando hubo un "impulso político", entonces se "movió la Justicia europea". "En este caso, la Justicia italiana está viendo que en España se indulta", manifestó, para añadir que si él gobierna hará una "campaña diplomática internacional" para explicar lo que ha ocurrido en Cataluña.

Tras estas afirmaciones, la Portavoz del Ejecutivo no ha entrado a responder a la acusación concreta del líder popular, pero sí ha cargado contra Pablo Casado acusándole de no tener sentido de Estado y de querer desmantelar el estado del bienestar en España.

"Ya poco nos sorprende, cualquier tipo de ataques al Gobierno", ha exclamado añadiendo acto seguido que el presidente del PP no ofrece ninguna alternativa a España, no tiene un proyecto para el país y "ha perdido cualquier sentido de Estado".

CASADO, EN FASE DE DESTRUCCIÓN

Isabel Rodríguez ha añadido que mientras Pablo Casado sigue en esa fase de destrucción, proponiendo el "desmantelamiento del Estado del Bienestar", el Gobierno seguirá trabajando como lo ha hecho hoy con la aprobación del cheque vivienda de 250 euros para que los jóvenes puedan pagar el alquiler y emanciparse.

En su opinión, el Consejo de Ministros de hoy ha adoptado medidas para construir una España mejor, una recuperación justa de oportunidades para los más jóvenes, para el mantenimiento y recuperación de las pensiones y, en definitiva, "para alcanzar esa recuperación que todos deseamos".

Además, ha justificado la decisión de la Justicia italiana de no entregar a España al huido Carles Puigdemont en el hecho de que hay una "discrepancia jurídica doctrinal" que según ha señalado ha de resolverse en los ámbitos judiciales y "no en el Ejecutivo". Y ha recalcado que el Gobierno respeta a la Justicia, a los tribunales italianos, a los europeos y también a la justicia española cuando se pronuncia.