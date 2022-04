El Gobierno activa ayudas para proyectos de transición justa en los 19 ayuntamientos afectados por el cierre de térmicas

Podrán optar iniciativas en los 14 municipios afectados por el cierre de la central de As Pontes y los 5 impactados por el de Meirama

El delegado del Goberno en Galicia, José Miñones, ha anunciado este lunes el lanzamiento de una nueva línea de ayudas, con fondos propios del Instituto para la Transición Justa, destinada a financiar proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón, de centrales térmicas y de nucleares sin planes de reconversión previos.

Según ha informado Miñones en un comunicado, podrán acceder a esta financiación las iniciativas que impulsen la generación de nueva actividad y la diversificación económica para generar empleo en los 19 ayuntamientos gallegos incluidos en los protocolos de transición justa.

El delegado del Gobierno destaca que estas nuevas ayudas "reafirman el compromiso del Gobierno con el futuro económico y social de las comarcas afectadas por los cierres de las centrales de As Pontes y Meirama".

Los interesados en promover proyectos de desarrollo alternativo de las zonas de transición justa pueden consultar ya la propuesta de orden por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas para el periodo 2022-2027. El texto está en fase de audiencia y exposición pública y el periodo de alegaciones está abierto hasta el 29 de abril.

A la cuantía de estas nuevas ayudas, que el Instituto para la Transición Ecológica Justa determinará en una fase posterior, se van a sumar a los 91 millones de euros del Plan de Recuperación que el Gobierno destina a infraestructura en los municipios afectados en toda España y a la asignación de 111 millones de euros del Ejecutivo central con la que cuenta Galicia para afrontar los retos socioeconómicos vinculados a la transición hacia la neutralidad climática.

El delegado ha recalcado que el Gobierno cumple con los ayuntamientos gallegos afectados por el proceso de transición energética, para crear empleo, garantizar la actividad y fijar población.

Además, ha recordado que desde enero 19 de estos municipios, 18 en A Coruña y uno en Lugo, cuentan ya con la interlocución directa de una agente de transición justa encargada de coordinar y desarrollar proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garanticen la reactivación de estas zonas, con un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades.

BASES REGULADORAS

Con el objetivo de mejorar la intensidad del apoyo financiero a los proyectos, estas nuevas bases reguladoras establecen un nuevo sistema de cálculo de las ayudas.

Además, se amplían los gastos subvencionables para apoyar actuaciones de transformación digital de las empresas, así como para adaptar las condiciones de mantenimiento de la ayuda para aportar soluciones más flexibles. También se actualizan los criterios de valoración.

La propuesta se puede consultar en detalle en la web de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las alegaciones pueden remitirse a la dirección de correo audienciapublica@transicionjusta.gob.es.

En concreto, de los 19 ayuntamientos gallegos incluidos en los protocolos de transición justa, 14 están afectados por el cierre de la central de As Pontes (As Pontes, A Capela, Xermade, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Vilalba, Cabanas, Ortigueira, Muras y Ferrol) y cinco por el de la térmica de Meirama (Cerceda, Ordes, Carral, Tordoia y A Laracha).