El Gobierno se abre a nuevas alianzas si fructifican en apoyos parlamentarios

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes, en alusión a la disposición al diálogo de Ciudadanos, que "cualquier alianza" que permita apoyos parlamentarios "será bien recibida" y ha confiado en que ERC siga apoyando al Ejecutivo, aunque rechazara ampliar el estado de alarma.

"La mayoría con la que el Gobierno contó para la investidura de Sánchez y para las leyes que se han ido tramitando desde entonces tiene vocación, incluso, de poder ampliarse", ha recalcado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la nueva prórroga del estado de alarma.

Montero se ha referido inicialmente a preguntas de los periodistas a la disposición de Ciudadanos a pactar el proyecto de los próximos presupuestos o apoyar una eventual quinta prórroga del estado de alarma.

El portavoz de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha abierto la opción de posibles acuerdos en torno a los presupuestos de 2021 y la propia líder de la formación, Inés Arrimadas, ha sugerido que podría apoyar una quinta prórroga en función de las circunstancias.

Ya el miércoles pasado el apoyo de Cs a la ampliación del estado de alarma incomodó a formaciones habitualmente aliadas del Gobierno en el Congreso, especialmente ERC.

Ante un horizonte en el que el partido de Arrimadas sea un aliado más, Montero ha dicho: "Cualquier alianza que permita abrir los apoyos parlamentarios será bien recibida".

Ésta es la actitud del Ejecutivo, según sus palabras, la de "concitar el mayor número de apoyos posibles" en el Parlamento, sobre todo de cara a iniciativas como la de los Presupuestos de 2021.

Sobre la respuesta de Cs, ha recalcado el agradecimiento del Ejecutivo a "la disposición al diálogo de algunos partidos", aunque no ha mencionado explícitamente al de Arrimadas.

El malestar expresado por ERC ante el hecho de que el Gobierno buscase ese apoyo de Ciudadanos y el hecho de que el partido independentista no apoyase la nueva prórroga del estado de alarma no cree el Ejecutivo que impida a esta fuerza política seguir respaldando sus iniciativas legislativas.

Ha precisado que cualquier formación puede no compartir una propuesta determinada, pero que eso no significa que no vaya a apoyar otras medidas ante las que el Gobierno va a seguir trabajando "de forma denodada" con todos los partidos para lograr su apoyo.

De ahí que haya insistido en que el Ejecutivo tiene vocación de ampliar incluso los apoyos que recibió Pedro Sánchez en su investidura.

Montero ha subrayado que no entendió la decisión del PP de abstenerse en la votación de la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles en el Congreso ya que cree que implica que no tiene opinión ante el problema más grave que considera que ha tenido España en un siglo.

Para ella, no se trataba de apoyar al Gobierno, sino de respaldar el esfuerzo de todo el país en su lucha contra el coronavirus.