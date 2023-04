El Gobieno avisa de que vigilará si son razones fiscales las que se esconden tras la marcha de Ferrovial

Este jueves los accionistas de Ferrovial prevén dar luz verde al anuncio que la empresa española realizó el pasado 28 de febrero: el de que trasladará su sede social a Países Bajos. Y en esta cuenta atrás no dejan de aumentar las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía dirigida por Rafael del Pino para que no cambie su sede a Ámsterdam. Esgrime el Ejecutivo que puede operar en los mercados estadounidenses siguiendo en nuestro país.

Esta mismo miércoles en 'Herrera en COPE' la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que el Gobierno central no esté siendo del todo acertado en el trato que está dando a Ferrovial.

Algo en lo que coincide con ella el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, da un paso más allá. Apunta a que la Agencia Tributaria vigilará muy de cerca si son las razones fiscales las que realmente están detrás de esta marcha algo que Ferrovial niega.

Montero, ha confirmado este martes su "total sintonía" con el Ministerio de Economía en que "no hay ningún impedimento en la legislación española" para que Ferrovial pueda cotizar, además de en la bolsa española, en la de Estados Unidos.



En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha eludido entrar en "especulaciones" sobre las consecuencias fiscales que pueden conllevar el traslado de la sede de Ferrrovial desde España a Países Bajos, cuya aprobación someterá mañana a la junta de accionistas tras reafirmar la empresa que sigue adelante con sus planes a raíz de la carta enviada por el Gobierno en respuesta a los motivos que alega.



En este sentido, ha insistido en que el Ministerio de Economía ha trasladado a Ferrovial que las razones que esgrime para el traslado "no se corresponden con la legislación" española y ha asegurado que "estudiada en detalle no hay ninguna razón del tipo económico que esgrime para trasladarse y eso lo tiene que conocer la junta de accionistas para que, si tiene otro motivo, que sea el que impere y no cuestiones que pueden llevar a engaño".



Según Montero, es importante que el Gobierno aclare esta cuestión porque "pareció que se trasladaba un mensaje de inseguridad jurídica" en España con la decisión de Ferrovial cuando -ha destacado- el Ejecutivo central y los licitadores públicos y privados han estado siempre muy comprometidos con esta compañía.



De hecho, ha resaltado que España incentiva muy bien la inversión extranjera, que rondó los 35.000 millones en 2022, lo que refleja, según Montero, que "la seguridad jurídica y las condiciones son favorables aquí" donde hay "estabilidad legislativa y se combate mejor que en otros países europeos la situación económica" con más crecimiento y un mayor control de la inflación.



La ministra ha eludido pronunciarse sobre las consecuencias tributarias del traslado y ha manifestado que "ahora no es el momento" y que la Agencia Tributaria lo analizará cuando se presente el impuesto de sociedades y hará las consideraciones oportunas.



No obstante, ha precisado que, "cuando no hay razones económicas, hay elementos fiscales que no se pueden aplicar" a la empresa en cuestión, aunque ha insistido en que esa decisión corresponderá a la Agencia Tributaria en su momento.

No obstante, a 24 horas de esa junta uno de los fondos noruegos que posee el 1,5% de las acciones -y que en principio era reticente a aprobar su marcha- ha anunciado que votará a favor de ese traslado a Países Bajos.