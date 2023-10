Goberno e Xunta acordan "vías de solución" para Altri, para un investimento de até 200 millóns

O ministro traslada a Rueda que as perspectivas "son boas" para que Stellantis poida beneficiarse do próximo 'Perte'

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou que na reunión que mantivo este martes co ministro de Industria, Turismo e Comercio en funcións, Héctor Gómez, acordáronse "vías de solución" para o financiamento da pasteira 'Altri' en Galicia, en relación cun investimento de até 200 millóns de euros.

Así o explicaron ambos os dirixentes nunha rolda de prensa conxunta desde o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, despois da reunión que versou sobre catro temas da competencia de Héctor Gómez.

Rueda falou de Altri, e asegurou que deixaría 2.500 postos de traballo e 900 millóns de euros de investimento. "Por primeira vez" viu, segundo dixo, unha "vontade real de articular solucións para que este proxecto poida ser viable".

Pola súa banda, o ministro referiuse á convocatoria do 'Perte' de descarbonización e a que "dun total de 3.100 millóns comprendidos neste bloque sairá unha convocatoria inicial de 1.000 millóns e pode ser unha das vías sobre as que poida acollerse este proxecto".

"En calquera caso sen descartar diferentes vías para garantir a viabilidade dun proxecto como o que se nos presentou", engadiu, antes de reivindicar un "compromiso político serio".

O de Altri é un dos proxectos denominados tractores identificados pola Xunta no marco dos fondos 'Next Generation', e nos últimos meses distintos responsables do Goberno galego remarcaron a necesidade de que esta incitativa puidese acudir a unha convocatoria para levar adiante a súa formulación.

Respecto diso, o presidente galego precisou que hai unha "formulación clara" de ao redor destes 200 millóns de euros, aínda que as actuacións e o financiamento máis determinado concretaranse nunha reunión técnica en próximas datas.

STELLANTIS

O outro tema que se abordou foi o da factoría de 'Stellantis' en Galicia, do que Rueda dixo que Héctor Gómez trasladoulle que as perspectivas "son boas" para que poida beneficiarse da convocatoria do próximo 'Perte' destinado ao vehículo eléctrico.

"Ten que haber a resolución, pero o traballo previo que se veu desenvolvendo, o ministerio, a propia Stellantis, a información que se nos forneceu, móvenos ao optimismo; é fundamental que unha fábrica tan importante siga (...) abrindo novas vías de produto", proclamou Rueda.

Respecto diso, o ministro Héctor Gómez cre importante "garantir" a comunicación coa empresa Stellantis, que acudiu a este 'Perte' e destacou que "a previsión é esgotar os recursos nun 100%" e que "sairá unha terceira convocatoria por un importe superior aos 1.250 millóns de euros tamén con carácter inminente".

Pola súa banda, Héctor Gómez resaltou tamén a importancia desta planta en Galicia pola súa "estratexia territorial" e mostrouse "encantado" de "dar cobertura" á súa actividade.

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA

E en canto á planificación eléctrica, o ministro en funcións defendeu que o Goberno central non porá en risco ningún proxecto por este motivo. "Non vai haber un proxecto que non conte co respaldo de subministración eléctrica por parte do Goberno de España e por parte de Rede Eléctrica", defendeu.

En calquera caso, ambos os dirixentes destacaron o achegamento de posturas en varias destas cuestións. No caso de Rueda, sinalou que viu un "cambio de postura" no Goberno central en materias como a do investimento en Altri.