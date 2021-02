G.Laya: No hay oportunismo que pueda ocultar que España es una democracia

(Actualiza la NA5141 con declaraciones del candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, durante el mismo mitin)

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido este viernes que "España es una gran democracia, admirada y respetada en todo el mundo", y ha advertido que "no hay demagogia ni oportunismo que pueda ocultar esta realidad".

"Lo voy diciendo unas cuantas veces ya estos días y lo voy a seguir repitiendo porque es importante saber en qué suelo pisamos", ha dicho desde Barcelona durante un mitin de la campaña del PSC para las elecciones catalanas del próximo domingp.

Estas declaraciones llegan después de días de tensión entre PSOE y Unidas Podemos por las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que cuestionó la calidad democrática de España por el hecho de que las elecciones catalanas se celebren con líderes independentistas encarcelados.

La ministra ha señalado que hay ránquines internacionales que avalan la calidad democrática de España, por ejemplo el que recientemente publicó The Economist que la sitúa en el puesto 23 de entre 160 países analizados.

González Laya ha destacado que la robustez de la democracia española se debe, entre muchas razones, "al papel jugado por muchos catalanes" durante la Transición, así como a la función de Barcelona como puerta de entrada de los valores europeos.

En este sentido, la ministra ha parafraseado al expresidente socialista de la Generalitat Pasqual Maragall para afirmar que "la patria, ahora, es Europa" y rechazar los planteamientos "divisivos" del independentismo, de los que ha llamado a pasar página el próximo domingo en Cataluña con una victoria del socialista Salvador Illa.

"Europa es Estado de derecho, no unilateralidad; es convivencia, no exclusión; es consensos, no imposiciones; es cohesión, no división", ha resuelto.

En la misma línea, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado a su candidatura como la única que puede ofrecer "la estabilidad y la solvencia" que Cataluña necesita para aprovechar debidamente los fondos europeos para aplacar la crisis económica derivada de la covid-19.

Si encabeza el próximo Govern, ha agregado, lo hará buscando el consenso con las demás fuerzas políticas porque "el diálogo es la condición necesaria para avanzar".

"Os propongo unidad y diálogo por delante de la unilateralidad", ha resuelto Illa, que ha subrayado que hay que pasar página del "procés" para que la sociedad catalana se pueda "reencontrar", pues "en Cataluña no sobra nadie".