De Gispert borra su polémico tuit y dice que no quería llamar "cerdo" a nadie

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha borrado este jueves su polémico tuit, en el que insultaba a varios dirigentes políticos de la oposición, y ha asegurado que "nunca" ha querido llamar "cerdo" a nadie.

En su cuenta en Twitter, De Gispert había compartido un tuit que mostraba un montaje en el que aparecía una información presuntamente difundida por la Asociación Catalana de Productores de Porcino, titulada "Cataluña aumenta sus exportaciones", y añadía sarcásticamente: "Girauta a Toledo. Arrimadas a Madriz. Millo a Andalusia. Dolors Montserrat a la UE".

Junto a este montaje, De Gispert había escrito un comentario: "Para todos vosotros, para aquellos que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones".

Horas después, la Asociación Catalana de Productores de Porcino ha alertado en otro tuit de que "algún anónimo ha utilizado la imagen de PORCAT para burlarse del PP y de Ciudadanos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nos parece una gamberrada a la que no se ha de hacer mucho caso".

Las reacciones políticas no han tardado en llegar, empezando por la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que se ha hecho eco de la decisión del Govern de conceder este pasado martes a De Gispert la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat.

"A esta persona el Govern separatista le ha concedido la Cruz de Sant Jordi. Puro delirio separatista", ha escrito en Twitter.

Cs ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament para que dé explicaciones sobre la concesión de la Cruz de Sant Jordi a la expresidenta de la cámara y le ha instado a retirar este reconocimiento.

El grupo parlamentario del PSC-Units, a su vez, ha registrado una propuesta de resolución para que la cámara catalana inste al Govern a retirarle la Cruz de Sant Jordi.

A la vista de la polémica generada, De Gispert ha optado por borrar su tuit: "He suprimido el tuit que tanto jaleo ha creado. Nunca he querido decir cerdos a nadie. Y me duele que mucha gente lo haya querido ver así. La composición a la que se hace referencia no es mía".

Previamente, excompañeros de la que fuera presidenta del Parlament en la antigua Unió Democràtica también le han reprochado su actitud.

Es el caso del diputado en el Parlament y actual secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, que ha denunciado que actitudes como la de Núria de Gispert no encajan con el "espíritu" de la Cruz de Sant Jordi, sino que "lo contravienen abiertamente", por lo que pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "reconsidere" la decisión de concedérsela a ella.

El hasta ahora eurodiputado Francesc Gambús, que también militó con ella en Unió, le confiesa en otro tuit: "A veces aún me sorprendo de haber compartido partido contigo".