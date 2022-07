Giró pide al Gobierno aumentar el margen de déficit hasta el 0,4% para el 2023

Augura que "la tragedia económica será muy grande" si la guerra de Ucrania se alarga

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha pedido al Gobierno aumentar el margen de déficit previsto para las autonomías para el 2023 del 0,1% al 0,4% del PIB, lo que a su juicio supondría incrementar el gasto no financiero de 1.000 a casi 2.000 millones de euros.

En una entrevista en RAC1 de este miércoles recogida por Europa Press, ha recordado que el presupuesto es "esencial para poder desarrollar políticas públicas" y ha augurado que las cuentas de 2023 serán más difíciles de acordar que las de este año por la convocatoria de elecciones municipales, a pesar de esperar ratificarlas este diciembre.

Ha avisado de que si la guerra de Ucrania no finaliza pronto "la tragedia económica será muy grande" y ha lamentado que --en sus palabras-- nadie trabaje para una solución de paz.

"No veo a nadie que al margen de hacer discursos que queden muy bien ante la OTAN, trabaje para una solución de paz. Esto es lo que me preocupa. Puedes tener una estrategia disuasoria ante (el presidente ruso, Vladimir) Putin pero al mismo tiempo que alguien se remangue y negocie", ha dicho.

En esta línea, ha previsto que habrá restricciones en el consumo de energía y ha asegurado que la velocidad par sustituir el petróleo, gas y carbón ruso no permitirían continuar con la actividad económica europea: "Deberemos tirar hacia adelante con lo que tengamos", ha zanjado.

"CAMPAÑA ELECTORAL DE SÁNCHEZ"

Giró ha lamentado que las propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el Estado de la Nación este martes son "medidas no para bajar la inflación sino para subir las encuestas".

Ha considerado que la bonificación del 100% de los abonos de Cercanías, Rodalies y media distancia de Renfe es una propuesta ineficiente y populista, "alejada de las latitudes occidentales", y ha insistido en exigir que las medidas impulsadas para hacer frente a la situación económica respondan a los tramos de renta.

Ha recordado que el impuesto anunciado a la banca y a las eléctricas no implicará más ingresos para la Generalitat y ha criticado que --según él-- acabarán repercutiendo en los clientes: "Toman medidas en las que no entramos ni salimos, las toman unilateralmente, y la Generalitat no verá ni un euro de estas medidas".

CAUSA JUDICIAL A BORRÀS

Al ser preguntado sobre la causa judicial a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y sobre si debería dejar su cargo institucional, Giró ha aseverado: "Presunción de inocencia hasta el final. Derecho a un juicio justo y a defenderse. Confío en la palabra de Borràs".

Asimismo, ha defendido que no ha "escuchado en ningún momento que la presidenta Borràs diga que se deben saltar las normas del reglamento".

ESPIONAJE

El conseller de Economía ha asegurado haber "sufrido espionaje, seguimiento, intervención de comunicaciones" por su condición de independentista, y ha afirmado tener fotografías de gente que le seguía por la calle.

Ha recordado que el día de los atentados de Barcelona y Cambrils, ha primera hora había un señor en la puerta de su casa en el Empordà (Girona) fotografiando su "casa, porche y las visitas".

"Me da asco. Es bueno que la gente le ponga cara y hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado --hablo del Estado, no de un Gobierno u otro-- si se pone en duda la integridad territorial", ha aseverado.