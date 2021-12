El giro de Aragonès hacia los comunes lleva a la CUP a endurecer su oposición

El cambio de alianzas del Govern de Pere Aragonès, que permitirá la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2022 con el aval de los comunes, ha llevado este martes a la CUP a amenazar con "desestabilizar" al ejecutivo catalán si no corrige urgentemente su "deriva autonomista".

Así lo ha advertido en rueda de prensa el diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer, a dos días de que el pleno de la cámara catalana celebre el debate sobre la aprobación definitiva de los presupuestos.

Pese a que los votos de la CUP -sumados a los de ERC y JxCat- permitieron a Aragonès ser investido president el pasado mayo, la negociación presupuestaria ha provocado una repentina modificación en la política de alianzas del Govern.

Los ocho diputados de En Comú Podem en el Parlament, liderados por Jéssica Albiach, fueron decisivos para rechazar las enmiendas a la totalidad -incluida la de la CUP- contra las cuentas.

Ese cambio de aliados -que irritó a JxCat, al romperse la mayoría independentista de 74 diputados que hizo posible la investidura de Aragonès- volverá a ponerse de manifiesto este jueves, en el pleno para la aprobación definitiva de los presupuestos.

Este escenario parece dejar en papel mojado el acuerdo de investidura que sellaron ERC y la CUP tras las elecciones del 14F y que preveía, por ejemplo, que Aragonès se sometiera a una cuestión de confianza en el Parlament en 2023, a mitad de la legislatura.

Pese a todo, Aragonès ha asegurado este martes, en su comparecencia sobre las nuevas medidas anticovid del Govern, que la CUP sigue siendo el "socio prioritario" del Govern.

El president ha explicado que hay conversaciones con el grupo parlamentario de la CUP y ha puesto de relieve que los presupuestos que aprobará el Parlament incorporan parte de las medidas acordadas con los anticapitalistas en el pacto de investidura.

Sin embargo, la CUP, que el sábado celebró su Asamblea Nacional, ya ha advertido de que hará "una oposición frontal" si el Govern no corrige "su deriva autonomista" y no da "un giro hacia la izquierda" de 180 grados a sus políticas, además de no dar pasos "hacia la independencia" de Cataluña.

Según Pellicer, si el Govern no da un giro "contará con la desestabilización de la CUP", una palabra, "desestabilización", que no figuraba en el texto base de la ponencia debatida en su asamblea pero que fue incorporada a través de una enmienda.

Mientras tanto, la portavoz del grupo PSC-Units, Alícia Romero, ha afirmado que aún queda margen para cerrar un acuerdo con ERC y JxCat para renovar los más de cien cargos de organismos que dependen del Parlament y que están vacantes o caducados.

Por otra parte, el Govern ha anunciado una querella ante el Tribunal Supremo contra el líder del PP, Pablo Casado, por "mentir" sobre la presunta discriminación de niños castellanohablantes en las escuelas catalanas.

Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, a raíz de unas declaraciones de Casado de la semana pasada en las que dijo: "¿Se puede tolerar, de verdad, que a un niño de cinco años se le pueda apedrear y aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metan piedras en la mochila?".

"Hay líneas rojas que no se pueden traspasar", ha subrayado Plaja, que ha denunciado que las palabras de Casado "no solo son falsas, sino que atacan directamente al profesorado de Cataluña", al que atribuyó presuntos "delitos contra la integridad moral, coacción a menores e incitación al odio y a la violencia". EFE

