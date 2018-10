Girauta: Con Susana Díaz no es posible arreglar la corrupción, no quieren

ELECCIONES ANDALUCÍA

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha subrayado que la regeneración no es posible con Susana Díaz al frente del Gobierno de Andalucía y eso es una pieza clave para el proyecto de Cs. "Con ella no puede ser", ha subrayado, y no se puede arreglar la corrupción porque "no quieren".