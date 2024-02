Giralt (Academia Aragonesa de la Lengua) responde a Azcón que en Aragón sí se habla catalán

El presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua, Javier Giralt, ha defendido que en Aragón sí que se habla catalán, y ha afirmado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "se equivoca" al decir que en su comunidad no se habla catalán sino modalidades lingüísticas propias.

Ha asegurado que las declaraciones de Azcón "no tienen ninguna base científica" y que sus intereses para decirlo no son lingüísticos ni filológicos, en una entrevista de 'Vilaweb' recogida por Europa Press este miércoles.

Según Giralt, el concepto 'catalán' siempre ha molestado en Aragón, y ha afirmado que "personas cercanas al gobierno o al PP reconocen que, si el nombre fuera otro, no habría problema con la lengua", después de saberse la intención del Gobierno de Aragón de retirar la consideración de lenguas propias al catalán y al aragonés.

El filólogo ha justificado que la pérdida del uso de la lengua catalana, en especial en la franja de Aragón, se debe a llegada de gente no catalanohablante: "No hablan catalán, no lo aprenden y hacen que la gente autóctona acabe hablando en castellano".

También ha lamentado que se corte "la transmisión intergeneracional de la lengua" de padres a hijos, provocando que los jóvenes no hablen en catalán entre ellos.