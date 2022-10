El ginecólogo del Hospital de Valme José Antonio García Mejido, reconocido por el Colegio de Médicos de Sevilla

José Antonio García Mejido, facultativo especialista del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Valme, ha logrado el Primer Accésit en el Premio Jóvenes Investigadores del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla 2022. Su trayectoria profesional y la calidad del trabajo científico presentado avalan este reconocimiento.

García Mejido realizó sus estudios de licenciatura de Medicina en el Hospital Universitario de Valme, centro donde se confiesa "totalmente vinculado e identificado". Prosiguió en él su formación como MIR de Ginecología y Obstetricia, obteniendo el Accésit al Mejor Residente. Posteriormente, obtuvo el título de Doctor Cum Laude por la Universidad de Sevilla y actualmente también es profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, impartiendo clases en el Pabellón Docente del Hospital Universitario de Valme.

La vertiente asistencial y docente de su trayectoria profesional la completa con su dedicación investigadora. Pertenece al Grupo de Investigación FetalGinSalud, donde es el referente principal de la línea de investigación de ecografía de suelo pélvico.

De tal modo que, pese a ser un facultativo joven, su intensa actividad investigadora le ha acarreado un gran prestigio profesional. Actualmente es referente nacional e internacional en ecografía de suelo pélvico con más de 40 cursos de formación impartidos, cuatro patentes de innovación tecnológicas de diferentes software diagnósticos, más de 60 publicaciones internacionales en revistas de prestigio, múltiples publicaciones de diferentes capítulos y libros completos, además de numerosos galardones en diferentes jornadas y congresos científicos, así como reconocimientos de procedencia institucional.

Dado que concentra su dedicación científica en el área de Suelo Pélvico, el trabajo presentado por el mismo a esta convocatoria gira en torno a esta temática. Bajo el título de 'Multicenter study of the evolution of different types of avulsion over the 12 months alter delivery*, presenta un artículo científico publicado en la prestigiosa revista 'International Journal of Gynecology & Obstetric.

García Mejido es el autor principal de este trabajo, coordinando desde su grupo de investigación este estudio multicéntrico donde intervienen tres hospitales: el sevillano Valme junto al Hospital Materno Fetal de Las Palmas de Gran Canaria y el Materno Fetal de León.

Concretamente, el trabajo demuestra que existen diferentes tipos de lesiones del músculo elevador del ano tras el parto (el más extenso de la pelvis) y que algunas de ellas pueden ser recuperables tras el primer año postparto de manera espontánea. De tal manera que rebate la concepción que ha habido hasta el momento donde se establece que la avulsión del músculo del elevador del ano, ocurrido durante el parto vaginal, es una lesión muscular no recuperable.