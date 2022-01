Gimeno dice que más de 20.000 niños del sistema educativo navarro se encuentran vacunados y que el protocolo es seguro

Se ha pasado de 33 bajas de trabajadores en septiembre a 434 en diciembre, y el pasado viernes se contrató a 108 profesores

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que más de 20.000 alumnos y alumnas de 5 a 11 años en Navarra ya se encuentran vacunados con la primera dosis frente al Covid-19, lo cual supone el 40% del total, y que el protocolo en los centros escolares "es seguro, gracias, sobre todo, al compromiso de las familias, docentes y alumnado".

Así lo ha manifestado este lunes en respuesta a los periodistas, antes del inicio de la 26ª Jornada del Consejo Escolar de Navarra. Tras apuntar que la vacunación "es la estrategia a seguir y la que va a garantizar la presencialidad" en los centros, ha trasladado que Navarra "ha resistido perfectamente a la variante ómicron".

Según ha explicado, este lunes se trasladará una circular a los centros con las novedades "más relevantes" de lo trabajado en la Conferencia extraordinaria celebrada el pasado mes de julio, donde fundamentalmente se traslada la idea de "garantizar la apertura de los centros" y "reforzar las medidas de prevención", así como las actuaciones a seguir ante un caso positivo.

Gimeno ha recordado que "Navarra trasladó su disposición favorable a esa vía de actuación nueva con respecto a las cuarentenas", en la que se establecía que "si no había un grupo de 5 contagiados o un índice mayor del 20% no se va a hacer cuarentena". "Se va a dar mayor incidencia a la presencialidad, teniendo en cuenta el avance de la vacunación", ha remarcado, tras recordar que la Comunidad foral "fue pionera en la presencialidad desde el minuto 0, una cuestión que parece que ya no se pone en duda", y que, como consejero de este Gobierno, se alegra "enormemente".

También ha añadido que si en algún aula se da algún caso positivo se trasladará esta información a profesorado, personal administrativo y de servicios, así como familiares, "para que extremen las precauciones, reduzcan las interacciones sociales, incrementen el uso de la mascarilla, eviten contactos del alumnado con personas vulnerables" y se incida en el hecho de no acudir a los centros si se tienen síntomas.

Por otro lado, ha indicado que les "preocupan mucho" las bajas del profesorado y que están "continuamente testando el sistema educativo". En este sentido, ha asegurado que el viernes pasado se procedió a la contratación de 108 profesores y que se están haciendo cuatro adjudicaciones telemáticas de plazas (ATP) semanales, por lo que la "tensión" en la gestión por parte de Recursos Humanos "es absoluta".

"Hasta que hoy no levantemos la persiana de los centros no podremos evaluar, cuantificar, objetivar perfectamente el estado de bajas", ha explicado, tras apuntar que "habrá mucho profesorado que quizá se haya contagiado este fin de semana, o quizás hoy se ha encontrado mal".

El consejero ha subrayado que se ha pasado de 33 bajas en septiembre a 434 en diciembre, y que ya desde el 15 de diciembre "se hicieron llamadas telefónicas, modificando de alguna manera los criterios", y "se hicieron análisis en determinados centros donde el incremento era significativo para flexibilizar los criterios y cubrir cuanto antes las bajas".

"Hay una previsión, se contemplan todas las actuaciones previstas, y entendemos que si tenemos que reflexionar sobre los indicativos y los criterios para sustituir, lo haremos sobre la marcha, de una manera rápida para preservar la calidad de los centros", ha concluido.