Gilead beca cuatro proyectos catalanes para pacientes con enfermedades graves

La Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos (Asscat), Projecte dels Noms - Hispanosida, Metzineres y Stop Sida Barcelona han sido reconocidas con becas de Gilead por impulsar proyectos para la salud y la calidad de vida a largo plazo de pacientes con VIH, Sida y hepatitis.

El acto del II Community Grants & Donations Program contó con la directora general y vicepresidenta de Gilead España, María Río, y dirigentes de organizaciones de pacientes en patologías como VIH, Enfermedades Hepáticas, Oncología y Covid-19, informa este martes en un comunicado la compañía de investigación biofarmacéutica.

Asscat ha sido reconocida por la publicación 'Información actualizada sobre el seguimiento y control de las enfermedades hepáticas en 2021' y la Asociación Projecte dels Noms - Hispanosida, por el programa de mantenimiento y desarrollo de actividades del Centro BCN Checkpoint.

El apoyo a Metzineres es por el proyecto 'Testa't de l'Hepatitis C a Metzineres', y a Stop Sida Barcelona, por sus proyectos 'Programa para la prevención del VIH y otras ITS y la atención de HSH usuarios de chemsex' y 'Programa de prevención del VIH y otras ITS para GBHSH usuarios de Internet: red de ciber-educadores'.

Son proyectos basados en cuatro estrategias que prioriza el comité de expertos del Community Grants & Donations Program: reducir disparidades al concienciar sobre enfermedades luchando contra su estigma, mejorar el acceso del paciente, ayudar a las comunidades en que se vive, y avanzar en la educación y formación.

3,5 MILLONES DESDE 2013

Gilead ha destinado desde 2013 más de 3,5 millones de euros para apoyar a casi 400 proyectos e iniciativas de ONGs y entidades.

María Río ha afirmado que este programa de becas y donaciones prioriza el beneficio para los pacientes, y quiere ser también un homenaje a todas las personas y organizaciones que contribuyen a estos proyectos:

"Este año, más que nunca, es nuestra forma de contribuir a que ningún paciente se quede atrás", ha dicho durante el acto, en alusión a las dificultades añadidas por la pandemia de Covid-19.

El acto incluyó el coloquio 'La cronicidad: los aprendizajes del Covid, las oportunidades del futuro', sobre el presente y futuro de los pacientes crónicos en España y sobre los retos que refleja la pandemia, además de abordarse la evolución del VIH en 40 años, la lucha contra el estigma del paciente, la eliminación de la hepatitis C y la importancia del tiempo en los pacientes con cáncer.

Hablaron la presidenta de Cesida (Coordinadora estatal de VIH y Sida),Reyes Velayos; el gerente de Gepac (Grupo Español de Pacientes con Cáncer), Marcos Martínez; la presidenta de Fneth (Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos), Eva Pérez Bech, y la presidenta de Seisida (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida), Concha Amador.