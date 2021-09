Gijón pone fin a los toros entre acusaciones de totalitarismo a su alcaldesa

El pleno del Ayuntamiento de Gijón ha respaldado este miércoles la decisión de la alcaldesa socialista Ana González de poner fin a la feria taurina y dedicar el coso de El Bibio a otras iniciativas culturales, entre acusaciones de "totalitarismo" a la regidora por parte de los partidos de la derecha.

González anunció el pasado 18 de agosto su decisión de no renovar la concesión de la plaza tras la polémica surgida en torno a "Feminista" y "Nigeriano", los nombres de dos de los astados de la ganadería de Daniel Ruiz que se lidiaron por parte del diestro Morante de la Puebla en los festejos de este verano.

Los nombres de estas dos reses levantaron una ola de protestas de diversas asociaciones feministas y animalistas, lo que precipitó una decisión que, según la alcaldesa, ya estaba prevista.

Además del rechazo de la oposición política, la supresión de la feria, que cuenta con 130 años de historia, ha congregado duras críticas por parte el sector taurino e incluso ha sido objeto de la publicación de artículos en la prensa internacional.

La Corporación gijonesa ha celebrado este miércoles su primer pleno tras el anuncio de la medida, donde el voto de PSOE, IU y Podemos ha impedido que salieran adelante iniciativas de PP y Vox para pedir la continuidad de la feria taurina y el respeto a la ley y a la libertad de los gijoneses para decidir.

Sí se ha aprobado la propuesta en defensa de reformar la plaza de toros y estudiar su cubrimiento para convertirla en un referente cultural, que ha sido criticada por Cs, PP o Vox, que la han tildado de trampa, y otra de Podemos en favor de declarar las corridas de toros maltrato animal.

No he tomado ninguna medida totalitaria, ha asegurado la alcaldesa de Gijón, quien ha añadido que una ciudad "que cree en la igualdad de mujeres y hombres, en la integración y en las puertas abiertas a todo el mundo no puede permitir este tipo de cosas".

La regidora considera que hay una utilización muy específica de la tauromaquia por parte de algunas ideologías que se pasean con banderas anticonstitucionales y símbolos franquistas. EFE

