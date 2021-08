Gijón estudia modificar el plan de usos de la plaza de toros de El Bibio

El Ayuntamiento de Gijón está estudiando la modificación del plan de usos de la plaza de toros para "potenciarla" como "un referente cultural" de la ciudad, según ha anunciado este martes la portavoz del equipo de gobierno (PSOE-IU), Marina Pineda.

"La plaza está declarada bien de interés cultural y hay que mejorar y potenciar su uso", ha dicho Pineda este martes al finalizar la reunión de la Junta de Gobierno local.

Sobre la posibilidad de cubrir con una techumbre el coso del Bibio, la portavoz del gobierno municipal ha dicho que se estudiarán todas las posibilidades, pero ha advertido que la declaración del edificio como bien de interés cultural limita las opciones.

Pineda ha aclarado que "Gijón no ha prohibido los toros" porque ésa no es su competencia y que solo ha decidido utilizar un bien de su propiedad para otros usos, que "no tengan el componente sangriento, violento ni de maltrato animal".

Además, ha añadido que la Feria de Begoña "ha ido descendiendo en número de espectadores durante los últimos años y la ciudad demanda otro tipo de actividades".

La semana pasada el Ayuntamiento de la ciudad anunció que no renovará la concesión del coso por considerar que no se pueden utilizar los toros para "desplegar una ideología contraria a los derechos humanos".

La alcaldesa de Gijón, Ana González, señaló que lo sucedido en la última corrida de la feria de este año, donde dos de los morlacos de la ganadería de Daniel Ruiz se llamaban "Feminista" y "Nigeriano", suscitó gran malestar entre asociaciones feministas y animalistas y llevó a precipitar una decisión que ya estaba prevista.