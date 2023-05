Gijón- Moriyón ve inédito que a escasos cuatro días de la campaña Floro (PSOE) no aclare si acepta un debate

La candidata de Foro Asturias a la Alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón, se mostró este domingo muy crítica con el hecho de que el PSOE todavía no haya confirmado si su candidato asistirá o no a los tres debates electorales que tendrán lugar a lo largo de la campaña.

"Es inédito que a escasos cuatro días de que comience la campaña electoral, el candidato del PSOE siga sin confirmar si aceptará debatir sobre Gijón con el resto de opciones políticas. No conviene normalizar una decisión que implica privar a los gijoneses de una herramienta básica en democracia como es la confrontación de ideas", afirmó Moriyón.

A juicio de la candidata de Foro "todo apunta" a que el PSOE rechazará participar en dichos debates. "Siempre he dicho que participaré en todos los debates a los que se me invite, y así lo he hecho constar a los dos principales periódicos de la ciudad y a la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV), que son quienes hace tiempo que mostraron su intención de organizarlos. Creo que cuando uno asume la responsabilidad de presentarse a unas elecciones, lo mínimo es estar dispuesto a debatir con el resto de partidos", argumentó la candidata forista.

En este sentido, para Moriyón el hecho de que el PSOE no haya aclarado todavía si su candidato participará en estos eventos "confirma que su intención es seguir gobernando desde la imposición y sin escuchar otras opiniones".

"No se puede hablar de modelos participativos y al mismo tiempo racionar la participación en debates o negarse a confrontar ideas; los gijoneses han visto durante estos cuatro años las consecuencias que ello tiene para la ciudad", incidió.