Gijón.- González, sobre anular el hermanamiento con Novorossiysk, rechaza condenar "a los rusos por ser rusos"

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), se ha mostrado este viernes contraria a condenar "a los rusos por ser rusos", si no que cree que lo que se debe condenar es la decisión de un Gobierno, en este caso el ruso por la invasión a un país soberano como Ucrania.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación tras la presentación en el Ayuntamiento de los actos del 8M, respecto a la proposición que llevará Foro al Pleno para anular el hermanamiento de Gijón con la ciudad rusa Novorossiysk.

González ha incidido en que la relación de Gijón con esa ciudad es de hermanamiento, a lo que ha insistido en que lo que hay que condenar es a dictaduras que se esconden detrás de aparatajes democráticos para hacer luego políticas de guerra.

Es por ello, que aún diciendo que entiende la proposición de Foro, no tiene claro que tengan que descender a romper lazos de hermandad las medidas de boicot. Aún así, ha dejado claro que no sabe qué se va a votar por parte del Gobierno local, al tiempo que ha recalcado que la reunión de Junta de Portavoces todavía no se ha producido.

Ha reiterado que no es contra los rusos, sino contra un Gobierno dictatorial que abusa de su poder y vulnera el derecho internacional de la peor manera, la guerra, según ella.

La alcaldesa ha llamado la atención sobre que si bien las primeras víctimas son los ucranianos, las segundas son las rusas y rusos, que no cree que mayoritariamente hayan pedido ni querido esta guerra.

A su juicio, las medidas implementadas desde la UE o países como EEUU van más por este camino, que no contra el pueblo ruso. Es por ello, que está a favor de apoyar medidas de cerco económico, ya que la guerra pone en peligro la vida de los ucranianos y su sistema de vida también.

Unido a ello, ha asegurado que todo Gijón tiene claro que una guerra es "terrible", y que Rusia no puede invadir un país soberano. González ha apuntado, a este respecto, que se puede discutir diplomáticamente, dialogar, pero no hacer la guerra.

Ha remarcado que la guerra supone destrucción y muerte de ucranianos pero también de jóvenes rusos que están siendo enviados a Ucrania, además de que significa "miedo", ,ha apostillado. "Estamos viviendo una situación aterradora", ha lamentado la regidora gijonesa, la cual no ha visto "justo" tampoco la amenaza rusa a otros países.

Respecto a la ayuda humanitaria, ha destacado que Gijón se ha movilizado desde lo personal y desde las instituciones. En el caso del Ayuntamiento, hay una primera aportación de 175.000 euros y se pondrá a disposición de las ONGs que piden alojamientos para ucranianos que vengan refugiados a Asturias el albergue juvenil ubicado en Contrueces.

La alcaldesa ha señalado que la crisis humanitaria de refugiados es "muy importante" y que es necesario que el dinero llegue a las ONGs que operan en la zona, que son las que saben cómo actuar en estas situaciones "dramáticas".

Ha indicado, también, que igual nos estamos enfrentando a una situación que probablemente no se solucione ni en un mes ni en dos, por lo que hay que pensar a largo plazo, no solo a corto plazo con el envío de productos y material de primera necesidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha puesto el ejemplo de Accem y Cruz Roja, que intervienen desde la profesionalidad, y desde el "afecto y el cariño", al tiempo que ha visto necesario arropar a organizaciones como ellas.

Respecto al albergue juvenil, ha explicado que ahora se está en una fase de ver qué se pone a disposición y luego en el marco europeo y estatal se va a articular la política de acogida. González ha indicado que se quiere proteger a los refugiados que puedan llegar y ofrecerles una vida digna.