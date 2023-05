Gijón.- "No es un cheque en blanco, si no una responsabilidad inmensa", dice Moriyón (Foro) del resultado logrado

"Asturias te merece", ha trasladado a Adrián Pumares tras permanecer

La candidata de Foro Asturias a la Alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón, ha aprovechado este domingo para dar las gracias a los gijoneses por la confianza depositada en ella y su partido "para cambiar el rumbo de esta ciudad".

"No es un cheque en blanco, si no una responsabilidad inmensa", ha incidido sobre el apoyo de los ciudadanos, en declaraciones tras obtener ocho ediles en el Ayuntamiento gijonés.

Asimismo, ha destacado la labor de su equipo de campaña, a lo que ha resaltado que sin su esfuerzo y optimismo este resultado no hubiera sido posible, según ella. Ha defendido, además, que este equipo ha sabido transmitir un verdadero proyecto de ciudad para los próximos no cuatro años, sino ocho o incluso 20.

Moriyón ha tenido también palabras para el candidato de Foro Asturias a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Pumares. "El resultado que hoy has obtenido no es casualidad, sino un aval al trabajo incansable que has hecho estos cuatro años", le ha trasladado.

A mayores, le ha indicado que los asturianos han sabido valorar este trabajo con un resultado del que, como presidenta de Foro Asturias, "no puedo estar más orgullosa", ha asegurado. "Asturias te merece", le ha resaltado.