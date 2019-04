Gibraltar es considerado como “colonia” en un Brexit sin acuerdo

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó de "bastante cómica" la situación del Reino Unido frente al Brexit, la salida del país de la Unión Europea (UE), y aseguró que el problema se debe a que se sabe lo que los británicos "no quieren", pero no lo que desean.

"Sabemos muy bien lo que los británicos no quieren, pero no sabemos lo que quieren. No quieren nada (...). Nos encontramos ante una situación bastante cómica", señaló Borrell durante una ponencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.

El ministro español sostuvo que la UE necesita saber qué es lo que quiere Londres porque, según dijo, por el momento sólo se sabe que no quiere un acuerdo, pero tampoco un Brexit duro, ni una prórroga, ni continuar en la unión aduanera.

"No quieren nada", insistió Borrell, quien criticó duramente que no se hayan producido avances desde que los británicos votaron abandonar la UE, hace ya tres años.

El representante del Gobierno español aseguró que Bruselas quiere hacer "todo lo posible" para evitar la posibilidad de que el Reino Unido abandone UE sin acuerdo, pero recalcó que para ello es necesario saber "qué es lo que quieren".

Cuestionado sobre si cree que finalmente la primera ministra británica, Theresa May, optará por pedir una nueva prórroga antes que abandonar la UE por las bravas, el ministro se mostró seguro de que la solicitarán, aunque dijo que con los británicos nunca se "puede estar seguro".

El Reino Unido, que tenía previsto salir de la Unión Europea (UE) el pasado 29 de marzo, ha conseguido una prórroga hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que podrá solicitar una extensión más larga a fin de negociar posiblemente otro acuerdo, o salir del bloque europeo sin pacto alguno.

Borrell también se refirió a la salida este lunes de la mesa de negociaciones entre ambas partes del ponente británico Claude Moraes, quien calificó de "colonia" a Gibraltar en un reciente informe oficial.

"En este caso que menciona, se trata claramente de un caso de conflicto de intereses", explicó el ministro español.

No obstante, Borrell quiso quitar hierro al asunto al asegurar que este episodio "no es muy importante" teniendo en cuenta lo que "está en juego" en las actuales negociaciones entre Londres y Bruselas.