Geroa Bai reivindica su papel en una moción de censura a 4 y no solo entre PSN y Bildu

Los concejales de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Koldo Martínez y Mikel Armendáriz, han reivindicado el papel de su formación en el acuerdo firmado con EH Bildu, PSN y Contigo-Zurekin para presentar una moción de censura a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola, y convertir en el nuevo primer edil a Joseba Asiron.

En una rueda de prensa Martínez ha subrayado que lo que ha habido ha sido un desacuerdo a dos que hoy se convierte en un acuerdo a cuatro entre el PSN y EH Bildu, pero también Geroa Bai y Contigo Zurekin.

Si el acuerdo fuera única y exclusivamente entre EH Bildu y el PSN como se está queriendo vender a la ciudadanía no da ni siquiera para iniciar la moción de censura, ha aclarado refiriendo que juntos estos partidos solo suman 13 concejales.

Se ha mostrado convencido de que su formación debe entrar en el nuevo equipo de gobierno por coherencia y responsabilidad al ser una formación necesaria para conseguir mayorías dentro del Ayuntamiento si bien no ha querido dar concreción sobre las áreas que prefieren al ser esta una cuestión que deben tratan primero con Asirón.

El nombramiento del cabeza de lista de EH Bildu como alcalde, ha señalado, es solo el primer paso de un camino que debe continuar con la elaboración de un programa de gobierno cuyas bases fundamentales respondan a todas las afecciones y decisiones políticas que han ido tomando los grupos firmantes en su papel de oposición durante los últimos cuatro años y medio.

Armendáriz, que ha insistido en su intención de constituir un equipo de gobierno plural y participativo, ha referido que es el momento de la política y el desbloqueo en Pamplona y de terminar con las políticas erráticas de Cristina Ibarrola y UPN impulsando proyectos como la rotonda de San Jorge, el Paseo Sarasate o la paralización del parking de la Plaza de la Cruz.

Martínez ha destacado la importancia de elaborar también unos presupuestos en los que ha prometido poner toda la carne en el asador. En este sentido ha reconocido que estaban aterrados ante la idea de que la ciudad fuera a tener nuevamente unos presupuestos prorrogados porque necesita muchas inversiones.

El detonante de la unión a este pacto del PSN, ha considerado, han sido las políticas de Ibarrola durante este medio año al frente del consistorio señalando que no se trata de un punto concreto de no retorno como el anuncio de que no se iban a presentar presupuestos este año sino de algo que se venía fraguando. EFE

