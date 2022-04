Geroa Bai y Podemos dudan de la seguridad jurídica de la proposición del profesorado PAI, que PSN defiende

Navarra Suma ha pedido a los socialistas que el PAI se convierta en un modelo

Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Podemos, han solicitado este mismo lunes un informe de urgencia al Consejo de Navarra ante sus dudas sobre la seguridad jurídica de la proposición de ley del PSN para "estabilizar" los puestos de trabajo de los profesores del PAI. Navarra Suma, por su parte, ha pedido a los socialistas que el PAI se convierta en un modelo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Na+, Javier Esparza, ha señalado que han votado este lunes a favor de la tramitación de la proposición de ley, en lectura única y urgente, "por responsabilidad" pero ha advertido que esto "no condiciona nuestro voto". "Vamos a defender que el PAI sea un modelo en Navarra, lo mismo que defendía el PSN", ha dicho, para señalar que el PAI "se ha consolidado, es bueno para Navarra y creemos en la igualdad de oportunidades".

Ha señalado Esparza que presentarán enmiendas para conseguir que el PAI sea un modelo y "el PSN tendrá que elegir si va a cumplir con su programa y se sumará a esta posición o se situará en otras posiciones". "Espero que el PSN sea consciente de lo que está jugando y se sume a que el PAI sea un modelo", ha indicado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "no se trata de hablar de futuro, de hablar del programa, de eso tiempo habrá, sino de resolver problemas del pasado, de estabilización de la plantilla". "Hay una oportunidad y por eso hemos pedido lectura única y urgente para posibilitar dar estabilidad a las plantillas y dar más calidad a un programa que está avalado por la mayoría de familias de nuestra Comunidad". "Es curioso que algunos grupos quieran estabilizar a profesores de religión, que no van a tener carga docente, y no sabemos si se negarán a estabilizar a profesorado de PAI que tienen esa carga docente", ha expuesto.

"El departamento tiene seguridad jurídica suficiente, lo ha mirado, lo ha trabajado con los grupos, prioritariamente con los socios de Gobierno y tiene una seguridad jurídica solvente", ha afirmado Alzórriz, para añadir que el Ejecutivo sí cuenta con un informe jurídico que avala este asunto.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que "se ha producido un tiempo de diálogo con los socios de Gobierno" sobre esta proposición de ley, que "avanzará", pero "desde Geroa Bai en este tiempo hemos trasladado al PSN y al departamento nuestra preocupación por la falta de seguridad jurídica".

Ha anunciado que hoy mismo han realizado una petición "por urgencia" de dictamen al Consejo de Navarra sobre varios asuntos de este texto. "En el acuerdo que hemos visto en Junta de Portavoces entre PSN y Navarra Suma sobre la tramitación por lectura única de la proposición necesitamos garantía jurídica", ha dicho, para afirmar que les "preocupa" que no sea aborde este asunto con "la solvencia jurídica necesaria".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que "se están valiendo de la ley Iceta que busca la estabilización del personal interino de la Administración para hacer un verdadero despropósito". "Se está hurtando el debate que un proyecto de ley requeriría en la Mesa de la Función Pública o en la Mesa de Educación", ha indicado, para señalar que no la apoyarán.

Tras afirmar que este tema "no se puede hacer de cualquier manera", Ruiz ha señalado que "tenemos grandes dudas, se aprovecha la oportunidad para blindar un programa que pedagógicamente tiene grandes dudas". "Están generando una inseguridad jurídica absoluta; se plantea la creación de un cuerpo docente específico y para una vez que plantean hacer un ejercicio de autogobierno lo plantean en una cuestión que genera muchas dudas jurídicas".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha defendido que la proposición de ley del PSN sea debatida en un proceso ordinario y no por tramitación de urgencia. "Navarra Suma y PSN nos han llevado a esa tramitación de urgencia y nos han acortado los plazos para discutirla", ha criticado, para indicar que van a solicitar al Consejo de Navarra el informe porque "hay muchísima duda jurídica sobre crear un cuerpo docente navarro, sobre la invasión competencial...".

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha criticado tanto la ley de Navarra Suma sobre profesorado de religión y la propuesta socialista sobre los docentes del PAI, que "serán un cañonazo a la línea de flotación de los sistemas de provisión de puestos de trabajo docentes en Navarra; sería un desajuste legislativo, unas normas que traerían un desorden y problemas legales". "Son dos rotos para dos enormes para un descosido, y esperemos que no salgan adelante", ha dicho.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la propuesta para el profesorado del PAI, ha comentado que sería "un despropósito generar un sistema paralelo para acceder a una plaza de docente, una tomadura de pelo", por lo que "en ningún momento apoyaremos una norma de estas características". "El PAI es un programa, ¿se imaginan un proceso de selección de profesores para desarrollar el programa Skolae o el programa Laguntza? Si esta propuesta sigue adelante, será gravísimo porque será un antes y un después porque el Gobierno de Navarra pasaría por encima de los procedimientos de acceso a los cuerpos docentes, del concurso de traslados...".