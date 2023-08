Geroa Bai frena la inminencia de un acuerdo para el Gobierno tripartito en Navarra

La portavoz de Geroa Bai en las negociaciones con PSN y Contigo-Zurekin para la reedición del Gobierno tripartito en Navarra, María Solana, ha frenado el "optimismo y alegría" de los otros dos partidos ante la presunta inminencia de un acuerdo.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el inicio de las fiestas de la localidad de Estella, donde preguntada sobre el acercamiento que en las últimas horas que apunta a un acuerdo de Gobierno, ha dicho: "La satisfacción nos la dará un buen acuerdo en el que, además de una estructura -de Gobierno- que nos convenza porque tenga sentido o sea eficiente, sea eficaz y sea lo que le corresponde a Geroa Bai".

"De momento no estamos en ese punto", ha subrayado Solana, muy crítica con el PSN al reclamarle que comunique si "está dispuesto a asumir unas reglas de juego mucho más estrictas, mucho más concretas y mucho más eficientes que las que tuvimos la pasada legislatura -ha afirmado-, que a todas luces no fueron suficientes porque hubo incumplimientos que no se subsanaron y que no se pudieron reconducir y que tuvimos que soportar".

La parlamentaria electa ha condicionado la postura de Geroa Bai ya no solo al contenido del acuerdo que se alcance sino a que se contemplen "medidas que garanticen que, ante un incumplimiento, hay consecuencias".

Al respecto, ha afeado la "autocrítica" del PSN respecto a algunos incumplimientos del acuerdo en la finiquitada legislatura, porque "evidentemente con eso no vale -ha puntualizado-. La autocrítica tiene que llevar una un firme voluntad de enmendar también la circunstancia y mejorar".

Por ello, ha reiterado que "un incumplimiento sin consecuencias es tanto como un acuerdo sin valor ninguno", ha dicho para reclamar que el acuerdo contemple medidas al respecto.

Consciente de que "ha habido quien ha mostrado mucho más optimismo y mucha más alegría" ante un posible acuerdo, en referencia al PSN y la propia Chivite, ha reconocido que ella siente "ser una aguafiestas": "Yo no puedo mostrar eso".

Por ello, no ha querido comprometerse a decir cuándo dará Geroa Bai su respuesta a la última propuesta del PSN: "La dará cuando la tenga que dar. La señora Chivite, como no está yendo a las negociaciones, igual no sabe que todavía faltan reuniones en las que ver esos desacuerdos, tasarlos, y comprometerse a cumplir los acuerdos porque no vale con confirmarlos".

Tras afear también la "gran unilateralidad" con la que ha funcionado el PSN en un Gobierno de coalición, ha incidido precisamente en la ausencia de Chivite de estas reuniones, "estaría bien que se sentara", ha advertido.

"Me llama la atención que la señora Chivite, candidata a la presidencia, siga sin sentarse a esa negociación, cuando es una negociación que no está siendo fácil, que está plagada de cuestiones pendientes y que está pasando momentos difíciles porque lo estamos contando así con la mayor transparencia y hasta donde podemos contarlo", ha dicho Solana.