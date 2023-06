Geroa Bai dice que no ha ido a la reunión porque el PSN "ha incumplido su compromiso" de un encuentro bilateral previo

La coalición decide presentar a Unai Hualde como candidato a la Presidencia del Parlamento de Navarra

Geroa Bai no ha acudido este miércoles al encuentro previsto junto con PSN y Contigo Navarra para negociar la formación del Gobierno foral argumentando que los socialistas "han incumplido el compromiso previo" de mantener una reunión bilateral entre Geroa Bai y PSN para "clarificar el papel" que cada una de estas dos formaciones debe representar.

"Hemos pedido y lo hemos hecho de manera determinante y clara al PSN que antes de iniciar ninguna otra conversación con otras formaciones a tres de la manera que fuera para tratar contenidos de un futuro Gobierno, es necesario que se clarifique entre PSN y Geroa Bai cuál es el papel que cada cual debe desempeñar, cuál es el papel del PSN para que ostente la Presidencia del Gobierno de Navarra y cuál el de Geroa Bai como socio prioritario de Gobierno", ha señalado la parlamentaria María Solana en rueda de prensa.

Solana ha asegurado que "ha habido una convocatoria unilateral del PSN de la reunión de esta tarde a los medios de comunicación y ha habido una convocatoria unilateral a los socios, porque nos han convocado a sabiendas de que no íbamos a acudir si no se daban las condiciones necesarias previas, ha sido una convocatoria unilateral a pesar de las advertencias que hicimos el viernes a María Chivite y ayer a Ramón Alzórriz -secretario de Organización del PSN- en dos ocasiones".

María Solana ha afirmado que "entendíamos que estaban rompiendo relaciones con Geroa Bai y si no había reunión previa entre PSN y Geroa Bai no acudiríamos a la reunión de esta tarde". "Aún así la convocatoria se mantuvo y aún así han acudido a la reunión y el incumplimiento ha ido más allá y se ha convertido en un faltar a la verdad cuando se ha respondido a los medios que desconocían por qué no había acudido Geroa Bai", ha señalado.

La parlamentaria ha indicado que "hoy por hoy la confianza ha quedado debilitada" y ha señalado que para recomponer la relación se debe "cumplir la palabra dada, restaurar la confianza, que se recupere el sentido de querer acordar en términos de lealtad y de confianza".

Por otro lado, el parlamentario Pablo Azcona ha señalado que Geroa Bai ha decidido presentar a Unai Hualde como candidato a la reelección en el cargo de presidente del Parlamento de Navarra en la sesión constitutiva del Legislativo este viernes. Cabe recordar que PSN y Geroa Bai habían alcanzado un acuerdo por el que los socialistas aceptaban que la Presidencia del Parlamento foral fuera para Geroa Bai.

