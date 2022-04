Geroa Bai dice que si no se cierra el traspaso de tráfico será "una derrota con responsabilidad socialista"

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que "no entenderíamos sino como una derrota para Navarra con responsabilidad socialista que no veamos terminar la legislatura con la firma de la transferencia de tráfico, comprometida, trabajada y adelantada".

Barkos ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que ha habido "tres años de trabajo entre los Gobiernos foral y central -para el traspaso de la competencia-, un compromiso del presidente Pedro Sánchez, tres años de trabajo que han impregnado dos Gobiernos diferentes en Navarra y en el Estado y nos queda un año para terminar la legislatura". "No comprenderíamos que no se llegara a un acuerdo que de manera reiterada se ha insistido como inminente por el consejero Remírez y la presidenta Chivite", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "la transferencia de tráfico llegará cuando tenga que llegar" y ha asegurado que el Gobierno de Navarra y el de España "están preocupados en ayudar las personas y empresas que peor lo están pasando con la guerra".

Además, Alzórriz ha afirmado que "la información que tiene mi partido es que durante 20 años en esta tierra no ha habido transferencia y que con los Gobiernos liderados por Chivite y Sánchez ha habido dos, sanidad penitenciaria y el ingreso mínimo vital". "Además se han acelerado cuestiones básicas y fundamentales para Navarra, como el desbloqueo de la primera fase de la construcción del Canal de Navarra, la licitación del proyecto de la segunda fase, o el avance en la construcción del tren de altas prestaciones", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado, en la misma línea de lo señalado por Geroa Bai, que "han pasado más de 3 años desde que en octubre de 2018 Barkos y Sánchez acordaron la transferencia de tráfico pero el tiempo va pasando y no termina de materializarse". "Tras la formación de Gobierno en 2019 hemos asistido a una ceremonia de la confusión. Se nos estaba diciendo que había un acuerdo político y vemos que el tema está bastante verde y no tenemos información al respecto", ha asegurado.

Por ello, EH Bildu ha solicitado la comparecencia de la presidenta María Chivite en el Parlamento, que ya ha sido admitida a trámite en el Legislativo, para que "dé explicaciones de las verdades razones que están motivando el retraso" y ha planteado si "detrás de este retraso hay presiones del Estado para no materializar el traspaso y si detrás de esas presiones se encuentran o no las que provengan de la Guardia Civil, que entendemos que no quiere dejar de tener las competencias de tráfico que arrebató a Navarra hace más de 60 años".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su grupo, socio del Gobierno, no tiene más información que la conocida y ha dicho que esta transferencia "ha sido pedida, negociada y anunciada demasiadas veces ya". "Hay algunos obstáculos en relación al ámbito policial, podemos intuir que tiene que ver con alguna resistencia en ese sentido, pero no tenemos más información", ha asegurado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que no entiende "este relajamiento" en el traspaso de tráfico, que "se iba a firmar el 1 de diciembre, estamos en abril y la tarea sin cumplir, es una auténtica tomadura de pelo, no sé si del Estado o de quién, pero instamos al Gobierno de Navarra a que trabaje con ímpetu para que esta transferencia se lleve a cabo cuanto antes".