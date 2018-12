Gernika celebra la "feliz lluvia" de 120 millones de euros

E. Martínez Suero.

Gernika, la villa foral vizcaína que hace 81 años se vio devastada por un ataque aéreo, ha celebrado hoy una "feliz lluvia": la de los 120 millones de euros que el Gordo de Navidad ha repartido entre su población.

La mayor parte de estos millones ha sido distribuida por un bar local, la taberna Alboka, que ha repartido 291 décimos de la serie de 300 vendida por la administración número 2 de este municipio.

Al poco de cantarse el gordo, el champán ha corrido sin cuartel por este establecimiento de la calle Juan Calzada, donde su responsable, Javier Zarandona, mostraba orgulloso un décimo con el número premiado: el 03347.

"A ver si me lo van a mangar", repetía sonriente, entre una multitud de vecinos de la zona, que han corrido a este local de pinchos y comida para festejar su suerte.

"Era una mañana que parecía que iba a transcurrir suave y ya ves...", aseguraba Javier Zarandona, entre cánticos, gritos de felicidad de sus clientes y coches que cada poco llenaban la calle de alegres bocinazos.

Zarandona, que ofrece cada Navidad lotería en su bar, se quedó el pasado año a poco de dar premio, con un número que solo se diferenciaba en un dígito de uno de los galardonados.

"Piensas que el tren pasa y ya no vuelve, pero mira", aseguraba Javier, quien este año puso a la venta el número premiado tras el popular mercado del último lunes de octubre y, la semana pasada, devolvió nueve décimos, que finalmente fueron vendidos en ventanilla.

Los casi 120 millones se han repartido, en su mayoría, entre los clientes que consumen vinos en el barrio Agarre de Gernika, localizado en las afueras de esta villa.

El júbilo tras saberse afortunados ha sido tal que la Policía Municipal ha acordonado un tramo de la entrada del bar, para permitir que los clientes disfrutaran a gusto.

"Yo vivo cerca, he oído gritos y pensaba que se estaba celebrando otra cosa o que pasaba una manifestación. Luego me he enterado que el premio nos había tocado a casi todos los vecinos", confesaba Hilario, uno de los clientes de este bar.

"Había jugado en cuatro bares de la zona, así que me había gastado 80 euros. Al final, nos ha tocado a los que alternamos por el barrio, que somos los que solemos comprar lotería", ha destacado.

Este hombre, que ha adquirido uno de los boletos premiados, ha explicado que utilizará parte de su premio para alegrar la Navidad a dos mendigos de Bilbao.

"Cuando voy a Bilbao les veo pidiendo y más de una vez he pensado que, si me tocara la lotería, les daría algo para que pasaran unas mejores Navidades", ha dicho.

A las puertas del bar Alboka, los sueños que la suerte que la lotería de Navidad permitirá cumplir eran felizmente revelados por otros clientes que, entrada la tarde, seguían brindando.

Cuatro matrimonios que compartían un décimo tenían ya pensado hacer una escapada a un atractivo destino aún sin definir y Kerman Arriaga, un estudiante de ingeniería mecánica, pensaba ya en pedir un coche a sus padres, que habían comprado un décimo premiado.

"Hoy voy a estar más controlado, porque mañana tengo partido de fútbol, pero el día 24 a la noche mis amigos y yo vamos a celebrarlo y vamos a quemar los bares, empezando por el Alboka", aseguraba jubiloso.

La alegría era desbordante también en la administración número 2 de Gernika, cuya titular, Begoña Musatadi, confesaba que, desde que hace 22 años comenzó a vender lotería, nunca había repartido el premio gordo.

Begoña Musatadi ha apuntado que el número premiado, que a sus clientes en principio no les parecía "ni bonito ni feo", no fue adquirido a petición de ningún abonado.

"El premio ha estado muy repartido y se ha quedado en el pueblo", resumía exultante la titular de la administración número 2 de esta villa sonreída por la suerte.