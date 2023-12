Germán Beardo: "Se ha recuperado el orgullo de ser de El Puerto"

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, que salió reelegido el pasado mes de junio con mayoría absoluta, ha señalado que una de las cosas que ha cambiado en la ciudad desde que comenzó su mandato es "el ánimo, el espíritu de la gente, se ha recuperado el orgullo de ser de El Puerto".

En una entrevista concedida a Europa Press, Beardo ha manifestado que El Puerto "era una ciudad que venía en los últimos años decayendo en todos los sentidos, pero sobre todo en el sentimiento de una ciudad que fue y que ya no era".

A su juicio, "ese sentimiento tocó fondo en el año 2019, cuando además se caía el PGOU y las circunstancias eran muy malas, con una ciudad ultra endeudada, con las empresas que ya no venían a instalarse, el conjunto de la población ya no crecía". "Tocó fondo y se le ha dado la vuelta como un calcetín. Ahora a la gente, no sin preocupaciones, evidentemente, y sin saber que hay mucho por hacer, reconocen que se ha recuperado el orgullo de ser del puerto, de una ciudad que ha dejado de estar endeudada en cuatro años, que ha recuperado en tiempo récord su planeamiento", ha añadido.

El alcalde ha señalado que "la población vuelve a crecer, ya superamos los 90.000 habitantes, la llegada de empresas, incluso en los tiempos más complicados, como fue la pandemia, ha sido una constante y nos hemos convertido en motor de la Bahía y de la provincia en cuanto a la generación de empleo y riqueza, siendo la ciudad que más renta per cápita ha crecido y colocándonos en la primera ciudad que menos paro tiene de la provincia".

Además, ha añadido el alcalde, "con el conjunto de obras, de grandes proyectos y de infraestructuras que se han venido solventando en los últimos tiempos, creo que la gente está satisfecha, por eso, en este año 2023, las municipales alcanzamos el mejor resultado de la historia del PP en El Puerto en todas las elecciones, ganando en todas las mesas electorales. No ha habido ni un barrio que no haya considerado que éramos la mejor opción".