Gerardo Iglesias acude al TEDH tras rechazar el TC su amparo por torturas

El ex secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras el rechazo del Constitucional a su petición de amparo por las torturas policiales que asegura que sufrió durante la dictadura franquista.

Iglesias, junto al histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, Fausto, presentaron tres querellas en mayo de 2018 contra Honrado de la Fuente, miembro de la policía política del franquismo, por un delito de lesa humanidad y otro de torturas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo rechazó su admisión a tramite, una decisión que ratificó la Audiencia Provincial, por lo que el fundador de IU acudió en amparo al Constitucional.

Este tribunal avaló la decisión de los jueces asturianos al no admitir tampoco su recurso porque no se aprecia lesión del derecho constitucional invocado en el amparo, que era el derecho a la tutela judicial efectiva, si bien tres magistrados del Constitucional emitieron voto particular.

Ahora Gerardo Iglesias ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se "haga justicia" tras una dictadura "sanguinaria que ha sido silenciada" y no para buscar "revancha", ha dicho a través de un vídeo grabado en una rueda de prensa ofrecida por abogados de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.

El letrado Jacinto Lara ha resaltado la relevancia que tiene la ruptura del criterio de homogeneidad de la resolución dictada por el Constitucional, al haberse emitido tres votos particulares -de Encarnación Roca, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol-.

Según Lara, con sus votos los magistrados avalaron que debería haberse admitido a trámite el recurso de amparo de Iglesias "al menos, para que pudiera ser escuchado".

A su juicio, estos votos particulares evidencian la ruptura de la "línea monolítica" mantenida por los tribunales españoles y ponen de manifiesto que el caso de Iglesias "presenta suficiente trascendencia".

También ha subrayado la importancia que tiene que la inadmisión se produjo a través de un auto y no de una providencia, incorporando así "fundamentación jurídica por parte del criterio mayoritario de los magistrados y los argumentos con los que están en disconformidad".

Lara ha señalado, en la misma línea, que las discrepancias de los tres magistrados reflejan que el "modelo de impunidad está siendo censurado" y se ha mostrado confiado en que el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea admitido a trámite porque en los últimos años "ha habido muchísimos avances en este ámbito desde una perspectiva internacional".

Por su parte, la letrada Maite Parejo ha explicado que la demanda se basa en la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido "de que las autoridades españolas se niegan a investigar" y en la falta de "remedio efectivo" de las víctimas del franquismo, cuyo principal "impedimento" es la Ley de Amnistía de 1977.

En su intervención telemática, Iglesias ha dicho que comprende "las concesiones" que se tuvieron que hacer en el proceso de transición, pero ha lamentado que los sucesivos gobiernos socialistas "no hayan hecho nada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No es un problema de pasado, como dice la derecha, sino que es un problema presente", ha abundado.