Georgia.- El expresidente de Georgia Mijail Saakashvili pide a los ucranianos sumarse a la campaña para su liberación

El expresidente georgiano Mijail Saakashvili, que se encuentra encarcelado en su país natal, ha pedido este lunes a los ciudadanos ucranianos que le apoyen y se sumen a la campaña a favor de su puesta en libertad.

"A pesar de toda la tortura y procesos políticos completamente orquestados, no me destruyeron, se trata de una evaluación de Amnistía Internacional y de otras organizaciones competentes", ha señalado. "Lo que más me ofendió fue cuando, durante una acción multitudinaria, la Policía arrebató banderas de Ucrania y las pisoteó", ha manifestado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a apoyar las distintas campañas a favor de su liberación que existen en diversas redes sociales, como Facebook o Twitter, en las que aparece el 'hashtag' #FreeMisha.

Además, ha recordado que ha pasado 50 días sin comer y ha denunciado que ha sido torturado y golpeado. "He estado a punto de morir", ha manifestado en su cuenta de Facebook. "Estuve muy cerca de la muerte. Cuando estaba en prisión después de ser torturado durante veinte minutos perdí la conciencia y fui salvado por un médico que casualmente se encontraba cerca", ha lamentado.

Asimismo, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de estar "vengándose" por "no permitirle apoderarse de Georgia en 2008" y "llevar a cabo las reformas más exitosas en Georgia, así como (...) obstruir sus planes en Odessa".

El propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que se ocupará personalmente del asunto de Saakashvili, que tiene nacionalidad ucraniana, para lograr su regreso al país. La Fiscalía de Georgia, no obstante, ha matizado que la extradición de Saakashvili a Ucrania no se está estudiando por el momento.

Saakashvili ha sido condenado por la comisión de dos delitos: a tres años de prisión en relación con el asesinato del banquero Sandro Girgvliani y a otros seis años por estar detrás de la paliza dada al diputado Valeri Gelashvili en 2005.

Además, está siendo investigado por incurrir en un delito de abuso de la autoridad en el marco de las protestas contra el Gobierno en 2007, algo que ha negado en todo momento. No obstante, él se considera un preso político.