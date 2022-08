Georgi Dianov Georgiev publica su historia de vida en el libro 'De Kaspichan a donde quieras'

Georgi Dianov Georgiev ha publicado 'De Kaspichan a donde quieras', donde narra sus experiencias al enfrentarse al cambio cultural al que se sometió siendo muy pequeño cuando emigró con sus progenitores a España desde Bulgaria, así como las viviendas que le han influido como persona, entre ellas al sufrida a los doce años cuando perdió a su padre en un accidente laboral.

"En sus palabras no resuena tristeza o resentimiento, sino agradecimiento por la vida que le han brindado", ha explicado en una nota la editorial Círculo Rojo. "Es muy fácil mirar la cara de alguien y saber si es un extranjero o una persona local, pero lo que nunca llegamos a comprender es cuál es la historia de ese individuo y por qué se encuentra aquí y no al lugar de sus raíces", ha explicado el autor.

Según el sello de autoedición, en esta obra "el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, amor, lo más fuerte en la vida. Ese amor se presenta en diferentes formas, pero se percibe y se sobreentiende. Amor hacía una familia, un lugar, una cultura, un equipo de fútbol", ha detallado.

La historia comienza en una diminuta ciudad cerca del Mar Negro, donde el pequeño Joro está arraigado al amor de su familia, pero las condiciones insatisfactorias para un futuro próspero en Bulgaria hacen que su padre Dian busque una mejor vida en tierras lejanas. "¿Lo conseguirá con éxito? ¿Qué peripecias acaecerán, teniendo en cuenta que Georgi no eligió su vida, sino que fue obligado a continuar por un único camino: el intrincado?", cuestiona la firma editorial.

Georgi Dianov Georgiev (Novi Pazar, 1991) viajó con diez años a Getafe (Madrid), donde se crió y comenzó a sentirse "como un extranjero misterioso en cualquier país, incluyendo incluso el suyo propio". En 2010, tras acabar el Bachillerato de Humanidades, intenta entrar en la RESAD para llegar a ser actor, pero al no conseguirlo estudia Turismo en la UC3M "donde descubre el poder de viajar, del turismo y de que, en la vida, lo importante no es contar una historia, sino tener una historia por contar".

Realiza además en 2016 un máster universitario en Magazine Journalism en Kingston University (Londres), escribiendo artículos para las revistas The Telegraph y Four Four Two. Tras haber vivido en Bulgaria, España, República Dominicana, Inglaterra y Bélgica, sigue volviendo con frecuencia a Getafe y Kaspichan mientras "recorre el mundo y tacha países, buscando ese lugar misterioso que le impida sentirse como un forastero".