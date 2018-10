Génova recalca que el PP está unido y niega que se cuestione liderazgo Casado

La dirección nacional del PP ha recalcado hoy que el partido está unido e ilusionado y ha negado que haya en el partido quien cuestione el liderazgo de Pablo Casado tres meses después de haber sido elegido presidente de la formación.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, han sido los dirigentes que hoy han hablado de estas cuestiones al ser preguntados por las críticas internas al discurso de la nueva dirección o a la confección de las listas en Andalucía, en la que está participando de forma activa Génova.

"Nadie cuestiona el liderazgo de Casado y en la calle hay más ilusión", a pesar de que "cada uno pueda tener su opinión internamente", ha dicho en una entrevista en Esradio el secretario general.

Teodoro García Egea también ha defendido el discurso de los populares y ha señalado que no piensan alejarse de sus principios. "Somos así", ha dicho, y ha hecho una advertencia: "Al que no le guste seguramente no será del PP".

Y frente a quienes sugieren que el PP no debe alejarse del centro o tiene que moderarse, como han apuntado en los últimos días barones como Alfonso Alonso o el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, García Egea ha señalado que la gente quiere que los dirigentes del PP hablen "claro" y no se muevan de sus postulados, entre los que ha citado la bajada de impuestos o la libertad para elegir centro educativo.

También de unidad ha hablado, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, la portavoz del PP en esta Cámara, Dolors Montserrat, quien ha dicho desconocer las críticas internas.

"Yo lo que percibo es un partido unido ilusionado para volver a ganar todos las elecciones que se nos pongan por delante", ha señalado.

Dolors Montserrat también ha atribuido a una "cortina de humo" de los socialistas las críticas que recibió la semana pasada por su intervención en la sesión de control.

El PSOE tiene "más empeño en criticar que en gobernar", ha dicho la portavoz popular, y ha añadido que su partido está "acertando" si obliga al Gobierno a hacer "oposición a la oposición".

Y a la pregunta sobre la confección de las listas en Andalucía, Montserrat no ha respondido sobre este asunto, pero sí ha subrayado que Casado ha hecho "una gran integración" en su comité ejecutivo y en la dirección del grupo parlamentario, y todos en el partido están "ilusionados" en torno al líder para volver a ganar elecciones.