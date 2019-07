'Génova' pide "altura de miras" a Cs y Vox para investir a Ayuso en la Comunidad de Madrid "cuando antes"

Gamarra dice que "lo importante es desbloquear la situación" y añade que en Madrid había que seguir "el camino de Murcia"

La dirección nacional del PP ha pedido "altura de miras" y "altura política" a Ciudadanos y Vox para lograr un pacto en la Comunidad de Madrid que permita la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso "cuanto antes". A su entender, los madrileños "necesitan y pronto" un Gobierno en la región y por eso llama a la "responsabilidad" de estas formaciones.

Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, después de que Vox haya presentado un nuevo documento a PP y Cs y apueste por "imitar el camino que se ha seguido en Murcia", con reuniones a tres bandas, consiguiendo "llegar a un documento común". Desde el partido naranja admiten que asumirían pero no firmarían el documento de Vox y no descartan volver a reunirse.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra ha resaltado que PP, Ciudadanos y Vox están llamados a entenderse, han trabajado "mucho" estas semanas, han "avanzado" y "están haciendo un gran esfuerzo".

"No nos cabe ninguna duda de que desde la responsabilidad y desde la transparencia con la que se está actuando serán capaces de llegar al acuerdo que los madrileños merecen y necesitan para que el Gobierno de coalición comience a andar cuanto antes con Díaz Ayuso a la cabeza", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que el "camino de Murcia era un camino que habría que emprender en Madrid" y ha añadido que espera que haya "altura de miras y altura política para llegar a ese acuerdo".

Gamarra ha destacado que llevan negociando dos meses y "eso no e va a tirar por la borda". "No me cabe ninguna duda de que los tres partidos van a estar a la altura de las circunstancias y no hay culpables sino gente responsable que lleva negociando muchas semanas y que esta haciendo grandes esfuerzos y serán capaces de estar a la altura y de llegar a un acuerdo", ha insistido.

ESPERA QUE SE LLEGUE "A BUEN PUERTO" Y "CUANTO ANTES"

En parecidos términos se ha expresado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, donde Gamarra ha reiterado que "por el bien de todos los madrileños" confían en que "se llegue a buen puerto y que sea cuanto antes".

"Lo importante es desbloquear la situación y seguro que hay fórmulas para que los tres partidos puedan sentirse cómodos y se pueda conformar el Gobierno que los madrileños necesitan con esa transparencia que está ocurriendo en Castilla y León, en Murcia y en Madrid hasta el momento, conociendo el programa y las medidas, a diferencia de lo que estamos viendo a nivel nacional", ha dicho, en alusión a las negociaciones entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez.