Génova mantiene la tesis de que Moreno podrá gobernar en solitario

El Partido Popular inició la campaña de las elecciones andaluzas con la máxima de que un Gobierno en solitario de su candidato, Juanma Moreno, es posible y la cierra con la misma apuesta, pese a que Vox haya cerrado la puerta a una abstención y mantenga la exigencia de entrar en el Ejecutivo.

En la dirección nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo las sensaciones son buenas, pero se mantiene la cautela ante un resultado difícil de calcular porque variaciones pequeñas del voto en cada una de las ocho provincias pueden transformar de forma significativa el reparto de escaños.

Alcanzar la mayoría absoluta es "muy improbable", como ha sostenido el aspirante a la reelección en una entrevista con Efe, pero en Génova no hay un dudas de que no hay gobierno alternativo y Moreno está dispuesto a ir a la investidura incluso si no logra acuerdos previos.

En las últimas horas se multiplican los mensajes llamando primero al voto, para luchar contra la desmovilización de la playa y el calor, y después al voto útil, incluso de votantes socialistas. Si en Francia los votantes de izquierda votan a Emmanuel Macron para que no gobierne Marine Le Pen, en Andalucía puede ocurrir lo mismo, argumentan en el partido.

A juicio de la dirección nacional, si como pronostican las encuestas Moreno logra en solitario adelantar a la izquierda y quedarse a pocos escaños de la mayoría absoluta, como consiguió Isabel Díaz Ayuso en Madrid, nadie entendería que no le dejen gobernar. Miran tanto a la izquierda como a Vox.

Al PSOE le dijo Feijóo que tenía que dar "una solución" si Moreno no lograba la mayoría absoluta. "Absolutísima", en sus palabras. "Si le molesta Vox, que lo acredite", sostuvo. En la dirección nacional del PP especulan con que la situación abra un debate en la izquierda y que incluso otra fuerza pueda plantearse una abstención, aunque estos grupos por el momento lo descartan..

Por otra parte, el PP cree que Vox se arriesga a perder votantes si bloquea un Gobierno y se visualiza como una opción que produce inestabilidad. Calculan que el órdago de Macarena Olona al descartar una abstención podría estar ya perjudicándoles, como también ocurriría con una hipotética repetición electoral.

Bloquear la investidura si hay una victoria clara "les pasaría factura", ha advertido Moreno en una entrevista con Efe, donde ha calificado como "prácticamente de chantaje" la postura adoptada por Vox.

La situación en la que quedan unos y otros adversarios es la que hace que el PP mantenga la tesis de que Moreno puede gobernar en solitario, aunque el candidato no ha cerrado nunca la puerta a incluir a Vox en el Gobierno y será quien marque la política de pactos, según ha sostenido en todo momento la dirección nacional.

Alfonso Fernández Mañueco pretendía gobernar en solitario en Castilla y León y finalmente tuvo que ceder ante Vox, pero en Génova rechazan el símil. Allí, el PP se quedó a diez escaños de la mayoría absoluta y la expectativa es que el resultado de Moreno se asemeje al de Ayuso, que se quedó a cuatro y gobierna con Vox como aliado externo. Incluso creen que existe la posibilidad de que la victoria de Moreno se parezca a las de Feijóo, que en Galicia sí logró mayoría absoluta.