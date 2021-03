Génova incorpora a Toni Cantó como independiente en la lista de Díaz Ayuso y otras noticias que debes conocer

1. Génova incorpora a Toni Cantó como independiente en la lista de Díaz Ayuso para las elecciones del 4-M

Nuevo movimiento de ficha en el tablero político. El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, formará parte de la candidatura de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Lo hará como independiente y no bajo las siglas populares como matrícula, y tan solo nueve días después de anunciar que dejaba las filas del partido de Inés Arrimadas. No solo dijo que dejaba el partido, sino también la política, y no descartaba volver a dedicarse a su carrera como actor. Un fichaje que el Partido Popular ha anunciado minutos después de que el exdirigente naranja hiciera público que barajaba esta posibilidad.

2. Gabilondo no concibe las elecciones como Iglesias, en modo "confrontación": "No queremos extremos"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que no concibe las elecciones como el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en modo "confrontación", además de que no quieren formar un proyecto de gobierno "con extremos". En una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, Gabilondo cree que las encuestas reflejan que hay "empate" entre "conservadores y progresistas". "Busco alianzas en votantes de Cs y Más Madrid para hacer una candidatura que sea progresista y sin extremismos", ha lanzado.

3. Mariano Rajoy niega que exista una 'caja B' en el PP: "Nunca he triturado lo que no he tenido"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de parte de la reforma de la sede del PP nacional con dinero negro que, en sus 40 años de militancia nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, y ha aseverado que "no ha habido 'caja b' del PP" al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el ex tesorero al indicar que en todo caso "habrá unos papeles de Bárcenas".

4. Sanidad y las CCAA descartan aplicar medidas adicionales sobre lo ya pactado en Semana Santa

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han decidido este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión. A lo largo de la jornada de este miércoles, distintas informaciones aseguraban que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas Comunidades Autónomas para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas en Semana Santa.

5. Darias pide a las comunidades autónomas que mantengan activa la vacunación en Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles que ha trasladado a las comunidades autónomas que sigan manteniendo la vacunación y ha pedido que no se detenga la estrategia. "He pedido que se vacune todos los días de Semana Santa", ha asegurado. Con estas palabras se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en el que finalmente se ha descartado aplicar medidas adicionales sobre las ya decretadas para Semana Santa. De esta forma no se aplicarán nuevas restricciones sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial.