'Génova' evita hablar de contactos con el Gobierno para renovar el CGPJ y se limita a defender la independencia judicial

"El PP es un partido de Estado, un partido de gobierno que reivindica las instituciones", asegura Montesinos

La dirección nacional del PP ha evitado comentar este lunes si hay contactos con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha limitado a asegurar que aboga por la independencia y profesionalidad en este órgano.

En una rueda de prensa en Málaga, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha guardado silencio ante la pregunta concreta de si se ha abierto una negociación con el PSOE pare renovar el CGPJ, que se encuentra en funciones desde hace un año y ocho meses.

"El PP es un partido de Estado, es un partido de gobierno que representa y reivindica las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, incluido el CGPJ, que es garante de nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades", ha asegurado, para añadir que el PP aboga "por la independencia y la profesionalidad de los órganos judiciales".

Preguntado de nuevo si hay conversaciones o no con el Gobierno para esa renovación, Montesinos he declinado confirmarlo y ha insistido en que el PP "siempre" va a abogar por "la profesionalidad y la independencia de los órganos judiciales". "Me remito a mis declaraciones", ha agregado después, ante una tercera pregunta sobre este asunto.

GOBIERNO Y PSOE PACTARON EN 2019 QUE LO PRESIDIERA MARCHENA

La dirección nacional del PP mantiene un gran hermetismo con esta cuestión, consciente de que en noviembre del año pasado se frustraron las negociaciones entre PP y PSOE cuando ya se había conocido un principio de acuerdo para que el CGPJ estuviera presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

De acuerdo con aquellas negociaciones, el PP aceptaba que el sector conservador estuviera en minoría en el nuevo CGPJ, con sólo 9 de los 20 miembros, a cambio de que el presidente fuera Manuel Marchena. Sin embargo, entonces se filtró un mensaje de Whatsapp enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que decía que pese a que el PP tendría menos vocales podría controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo.

Marchena renunció entonces a presidir el órgano de gobierno de los jueces, defendió su independencia y se desligó del acuerdo político entre PSOE y PP. Poco después, el líder del PP, Pablo Casado, supeditaba cualquier negociación con los socialistas a un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales fueran elegidos directamente por los jueces, y no por el Congreso y el Senado como ocurre con el sistema actual.

El pasado martes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió la urgencia de renovar el Consejo y confirmó que, como siempre, siguen produciéndose contactos con el PP para ello, si bien no quiso ofrecer detalles sobre el desarrollo de esas conversaciones. Según dijo, como en cualquier negociación, la "discreción" es necesaria para que esta llegue a buen puerto.

Esas negociaciones podrían haber llevado al primer partido de la oposición a aparcar por el momento su petición de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, un extremo que los 'populares' tampoco han confirmado.