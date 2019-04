'Génova' dice que Cs saldrá al "rescate" de Page en C-LM y también "entregará" al PSOE el Gobierno de Murcia

El PP considera que Ciudadanos (Cs) acabará pactando con el PSOE los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y de Murcia, aunque ahora el partido de Albert Rivera mantenga "las formas", según ha asegurado el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

"Ciudadanos al rescate del PSOE en Castilla-La Mancha. Cuatro años más de paro y ruina socialista en esa comunidad", ha declarado García-Egea en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de que el portavoz parlamentario de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, haya asegurado que con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page "se siente a gusto".

En una entrevista concedida a Europa Press, Girauta --cabeza de cartel de Cs por Toledo en las elecciones generales- ha señalado que en Castilla-La Mancha el PP "ha enseñado su cara más fea", algo que habrá que considerar ante futuribles pactos en la región. "Hay gente que se tiene que pasar muchos años purgando y de penitencia. No digo más", ha sentenciado.

Por todo ello, el 'número dos' de Pablo Casado, cree que Ciudadanos irá "al rescate" del PSOE en Castilla-La Mancha tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo. "Está claro que la única opción contra el socialismo es Pablo Casado y el PP", ha añadido.

PACTO PSOE-Cs EN MURCIA

De la misma manera, el secretario general del PP está convencido de que habrá un pacto entre Ciudadanos y el PSOE en la región de Murcia para desalojar al Gobierno del PP de la región.

"Esto no es opinión, es información. Ciudadanos en la región de Murcia ya tiene pactado un Gobierno con los secuaces de Pedro Sánchez en Murcia. No les oiréis nunca decir que no pactarán con el PSOE", ha afirmado. A su entender, "mantendrán las formas hasta obtener tu voto y se lo entregarán al PSOE el 27 de mayo".

En parecidos términos se expresó este martes el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, quien dijo tener "la certeza" de que el partido de Rivera "tiene un acuerdo en la región con el PSOE para hacer un gobierno". Según añadió, "es conocido y sabido" y "no lo van a desmentir" porque "ya lo han alcanzado".

No obstante, López Miras dijo que aspira a gobernar "sin tener que depender de nadie, ya que es la única garantía" de que su proyecto político "se pueda llevar a cabo". Sin embargo, no se ha cerrado a pactos postelectorales: "Si es lo que dicen los ciudadanos de la Región lo haremos".