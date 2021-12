Génova desvincula la suspensión de las cenas de Navidad de choques internos

La dirección nacional del Partido Popular ha desvinculado este lunes su recomendación de suspender las cenas de Navidad del partido, que emitió ante el incremento de los contagios, de los choques internos, tras el desacuerdo mostrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PP envío el viernes una circular a sus territorios en la que recomendaba no celebrar cenas con afiliados ante el avance del virus, y este lunes Díaz Ayuso ha defendido su política de apertura frente a esta petición, que ve una muestra de que hace falta una dirección del partido en la región que aplique políticas en el mismo sentido a las del Gobierno autonómico, que "jamás ha ido en favor de los cierres".

En Génova enmarcan sin embargo su iniciativa en la prudencia y el sentido común. Explican que en varios territorios se estaban suspendiendo ya estos eventos y que en otros les habían pedido instrucciones sobre qué hacer, todo ello en un marco nacional. No buscan ningún enredo, recalcan.

Además, desvinculan esta instrucción sobre las cenas de la celebración de congresos, como el previsto este fin de semana para eligir a la nueva dirección del PP de Aragón, ya que el riesgo no es el mismo compartiendo mesa y comida que en un evento donde se mantiene el uso continuado de la mascarilla.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha señalado en rueda de prensa tras el Comité de Dirección, que se han visto cancelaciones de cena de Navidad en empresas grandes y medianas, o que también se ha suspendido la convocada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

"Tenemos encima de la cabeza una vez más un interrogante muy grande, afecta a muchos españoles", ha agregado Rodríguez acerca del avance de la seta ola, donde ha reprochado al Gobierno que no sea claro y no dé información de qué esta pasando o por qué no se toman medidas que sí ponen en marcha otros países.

Sobre los congresos, ha dicho que no es lo mismo que estar en una cena "departiendo, más juntos y con más riesgo". "De esto no hay que hacer una historia, si no sencillamente ser prudentes que es lo que estamos haciendo", ha agregado.

El PP admite el efecto del incremento de los contagios y de la cancelación de cenas en bares y restaurantes, aunque pone el acento en que no son estos establecimientos los responsables, si no los ciudadanos quienes deben ser prudentes.