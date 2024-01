'Génova' denuncia falta de información y de "lealtad institucional" del Gobierno con la Xunta tras el vertido de pellets

Sémper recuerda las competencias del Gobierno y se pregunta: "¿O es que la conclusión es que siempre la culpa la tiene el PP?"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha denunciado este lunes la "falta de información" y de "lealtad institucional" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Xunta de Galicia que dirige Alfonso Rueda tras el vertido de 'pellets' que está afectando a las costas gallegas.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno gallego no tenga previsto subir el nivel de emergencia activado ante la llegada de pellets con bolas de plástico a la costa de la comunidad al menos hasta tener nueva información. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado al Gobierno la falta de datos y ha acusado a la oposición de "ponerse en modo electoral" desde "el primer momento" y hacer "campaña descarada" con este asunto.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que el PP también comparte la queja" que ha expresado el Gobierno gallego por "la falta de lealtad institucional" del Gobierno de Sánchez y la "falta de información" al Ejecutivo autonómico.

Al ser preguntado si comparte la decisión de Rueda de no elevar el nivel de alerta por el momento mientras no tenga información, Sémper ha asegurado que la cúpula del PP "comparte absolutamente todas las decisiones y la posición del Gobierno de Galicia".

"No puede ser que ante un fenómeno como el que estamos viendo en las playas de Galicia, la ministra acaba de llamar al señor Rueda. No es serio, no es responsable, ¿pero a qué se está jugando en una materia como es ésta?", se ha preguntado, criticando así la tardía llamada de la vicepresidenta Teresa Ribera.

"¿ES QUE LA CULPA LA TIENE SIEMPRE EL PP?"

A su entender, hay "una falta de sensibilidad evidente" por parte del Ejecutivo de Sánchez en una materia que afecta al medioambiente y a entornos naturales en Galicia.

"No es serio y no es responsable. No es serio y responsable que haya partes del Gobierno que estén asignando responsabilidades a un Gobierno autonómico en una materia sobre la que el Gobierno de España es absolutamente competente", ha declarado, aludiendo a los "antecedentes" que hay y en una referencia velada al 'Prestige'.

En este punto, Sémper ha criticado que ante "determinados problemas medioambientales, el competente" sea el Gobierno de España pero "ante otros fenómenos o problemas medioambientales, el problema lo tiene una autonomía".

"¿O es que la conclusión es que siempre la culpa la tiene el PP?", se ha preguntado, para añadir que lo que hay que hacer es "trabajar y actuar" como ha pedido Rueda, quien cuenta "con el respaldo absoluto de la dirección nacional del PP".

CREE QUE LA AMNISTÍA INFLUIRÁ EN LAS ELECCIONES GALLEGAS

Por otra parte, y en plena precampaña de las elecciones gallegas, Sémper ha destaca la estabilidad que ofrece Alfonso Rueda frente "al lío y la bronca de enfrente". Además, se ha mostrado convencido de que la amnistía influirá en el resultado electoral porque afecta "a todos los ámbitos y a todos los ciudadanos".

"Consideramos que el despropósito de la amnistía afecta a todos los ámbitos y a todos los españoles, sean gallegos, sean andaluces, sean riojanos o sean valencianos, y que mayoritariamente los españoles pues están en contra de este atropello", ha manifestado, para añadir que, por lo tanto, también podrá tener "su reflejo electoral" en los comicios gallegos del 18 de febrero.