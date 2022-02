Génova aplaza el congreso del PP de Madrid hasta que se resuelva el asunto sobre los contratos de Ayuso

La dirección del PP, es decir, su presidente Pablo Casado y su secretario general, Teodoro García Egea han decidido aplazar sine die la fecha del congreso del PP de Madrid. Una cita que debería producirse antes del próximo mes de julio, no se convocará hasta que se aclare el asunto que ha puesto en pie de guerra a la dirección nacional con Isabel Díaz Ayuso: el contrato de la Comunidad con una empresa de mascarillas durante la pandemia y del que se llevó una comisión el hermano de la prresidente de la Comunidad de Madrid, como ella misma ha reconocido en "Herrera en COPE" este viernes.

La convocatoria de ese congreso, que Ayuso reclama constantemente desde las elecciones de mayo de 2021, es el origen de una de las peores guerras vividas en el seno del principal partido de la oposición.

Casado y Ayuso en "Herrera en COPE"

Sobre el congreso de la discordia, Pablo Casado ha asegurado en "Herrera en COPE" que le da igual "quién gane el Congreso del PP madrileño. "Creo en las primarias. Pero no puedo anticipar una fecha ya fijada y me extrañó que esa petición coincidiera con los días que yo le trasladé a Ayuso la información sobre su hermano", ha dicho. Y ha sostenido que la guerra abierta en el PP se puede zanjar hoy mismo con una condición: que la presidenta de la Comunidad de Madrid explique en concepto de qué su hermano cobró alrededor de 300.000 euros por un contrato otorgado por su Gobierno porque "habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido también en "Herrera en COPE" que no puede entender que teniendo "mayoría absoluta en Madrid, porque estoy convencida -ha dicho- de que hemos crecido mucho desde el 4 de mayo" (la fecha de las elecciones regionales en las que logró 65 escaños, a 3 de la mayoría absoluta), "de repente hay alguien que quiere que a mí no me vaya bien, ni a Casado tampoco".

























