La Generalitat sanciona a 18 compañías aéreas con 700.000 euros en tres años

El perjucio económico al consumidor y la obstrucción de la inspección son los motivos principales

La Conselleria de Empresa y Trabajo, mediante la Agència Catalana del Consum, ha sancionado a 18 compañías aéreas con un importe global de 706.808 euros en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), siendo el perjuicio económico a los consumidores y la inspección son los motivos principales.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer este jueves el director de la Agencia, Albert Melià, durante la atención a los medios que ha realizado en el Aeropuerto de Barcelona junto a la subdirectora de Atención y Formación, Marta Rovira.

Melià ha subrayado que con estas actuaciones "el Govern quiere velar por garantizar los derechos de los consumidores a la hora de volar, un servicio considerado básico, que en los últimos años con la irrupción de las compañías 'low cost' ha experimentado un crecimiento exponencial".

Desde 2021 hasta ahora, la inspección de Consum ha realizado un total de 246 actuaciones inspectoras en el sector del transporte aéreo y ha abierto 32 expedientes sancionadores, de los que 30 ya se han resuelto con sanción.

Los principales motivos de las sanciones son la existencia de prácticas comerciales desleales, con perjuicio económico para los consumidores, así como la negativa o la resistencia a suministrar datos a la inspección de consumo.

Otras infracciones tienen que ver con la inclusión en los contratos de cláusulas que limitan los derechos de los consumidores, y por tanto abusivas, o con incumplimientos en cuanto a los servicios de atención a la clientela.

RECLAMACIONES

En cuanto a las reclamaciones, en este mismo período, Consum ha gestionado un total de 4.781 relacionadas con incidencias en vuelos, de las que 2.938, el 61,45%, se han podido resolver por la vía de la mediación.

Un total de 1.352 reclamaciones han tenido que archivarse porque las compañías aéreas no han aceptado la mediación.

Vueling es la compañía con más reclamaciones (1.384), seguida de Ryanair (1.115), Iberia (251), TAP Air Portugal (144), Easyjet (110) y Norwegian(101).

Entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, la Agencia ha puesto en marcha la campaña informativa 'No et deixis els teus drets a terra' (No te dejes tus derechos en tierra)