La Generalitat rinde homenaje a las víctimas de la pandemia y sus familiares con una ofrenda floral

Ximo Puig envía un mensaje de "cariño y solidaridad" a las familias de las víctimas: "Nunca vamos a olvidarlas"

La Generalitat valenciana ha rendido este viernes un homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus y a sus familiares, en un acto presidido por el presidente, Ximo Puig, con una ofrenda floral y un minuto de silencio, para transmitir un mensaje de "cariño, solidaridad y cohesión de toda la sociedad".

"Este sencillo acto es un abrazo, sobre todo, a sus familias, a las familias de las personas afectadas por esta pesadilla", ha manifestado el 'president' tras la conmemoración, en declaraciones a los medios. El coronavirus ha costado la vida a 7.805 personas en la Comunitat Valenciana.

El homenaje, que se celebra en la víspera del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat, ha contado con la asistencia de todos los miembros del Consell; la delegada del Gobierno, Gloria Calero; el alcalde de València, Joan Ribó; el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, así como los síndics de Compromís, Fran Ferri; el PSPV, Manolo Mata, y Ciudadanos, Ruth Merino, entre otros representantes políticos y autoridades. También ha asistido la presidenta de Plataforma de Afectados del Covid en la autonomía, Enriqueta Cuchillo.

Frente a la escultura 'En record' de la artista Rosana Antolí, creada en recuerdo de las personas fallecidas por coronavirus, la Orquesta de la Real Camerata Española, dirigida por Bernardo Adam (Algemesí, 1942), ha interpretado 'In Memoriam', compuesta por el músico también en recuerdo a las víctimas de la pandemia.

Mientras sonaba la pieza musical, los representantes políticos han guardado un minuto de silencio y después han depositado hortensias blancas a los pies de la escultura, que contiene tierra de las 33 comarcas de la Comunitat Valenciana recogida por los bomberos forestales de lugares emblemáticos y que se inauguró en el homenaje de hace hoy un año.

Al término del homenaje, el 'president' ha explicado a los medios que el de este viernes es "un día de memoria, de recuerdo, de reconocimiento, de afecto y de cariño a las familias que más directamente han sufrido esta enorme pesadilla". "Nunca vamos a olvidarles", ha asegurado.

En palabras de Puig, "este sencillo acto es un abrazo, sobre todo, a sus familias, a las familias de las personas más afectadas por esta pesadilla, a aquellos que han perdido a un ser querido".

El presidente de la Generalitat ha señalado que "no se puede devolver la vida y lo único que podemos es dar este mensaje de solidaridad, de humanidad y de cohesión de la sociedad ante un drama de estas características". En ese sentido, ha señalado que la sociedad valenciana "lo que tiene es que salir más unida, más capaz de entenderse unos a otros".

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha recordado que "son 7.805 víctimas en la Comunitat Valenciana" y "7.805 motivos para estar triste. Ha apelado a la "ausencia de olvido" y "no olvidar jamás lo vivido, la memoria de los que nos han dejado", como también ha llamado a sacar "enseñanzas de vida" como "la importancia del contacto": "Cuánto hemos echado de menos ese abrazo". "Hay gente que ya no la vamos a ver más" y que hay abrazos que "ya no vamos a recuperar", ha lamentado.

Asimismo, desde Ciudadanos, Ruth Merino ha remarcado que "estos homenajes tienen que estar día a día en el corazón de cada uno de los valencianos". "Ninguno de nosotros tenemos que olvidarnos de lo que ha sufrido la gente, tenemos que estar siempre a su lado y agradeciendo a los sanitarios toda su enorme labor por salvar nuestras vidas", ha agregado.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacado el trabajo de vacunación y ha señalado que "el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas es ese, volver a la normalidad lo más pronto posible", aunque ha subrayado que "hay que aprender mucho de lo que ha supuesto esta pandemia para muchos valencianos y valencianas" y recordar la importancia de tener "una sanidad pública fuerte".

"HACERSE LA FOTO"

Finalmente, la presidenta de la Plataforma de Afectados del Covid, Enriqueta Cuchillo, ha expresado ante los medios su "dolor" por el fallecimiento de su marido, un médico víctima de coronavirus, y ha mostrado su "indignación" hacia los "gobernantes" porque "este acto ha sido solo para hacerse ellos la foto".

Cuchillo ha pedido "justicia" ante lo que considera que ha sido una "mala gestión" de la pandemia y ante la "falta de material de protección" a los sanitarios, pues considera que los responsables políticos fueron "culpables por no haber protegido" tanto a ciudadanos como a sanitarios.